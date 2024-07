Jednu stvar biste trebali raditi u svom vrtu ujutro, a ne predvečer

Podijeli :

Većina stručnjaka za kućnu hortikulturu slaže se da je potrebno ručno uklanjati neželjeni korov u vašem vrtu, a što bi se trebalo raditi ujutro.

Kako se riješiti korova

Postoje razni načini kako se riješiti korova u vašem vrtu. Premda ih možete riješiti određenim kemikalijama poput sredstva za korov, ručno čupanje korova je ekološki najosvješteniji način da to napravite, prenosi House Digest.

Doba dana kada bi to trebali uraditi, teško je za procijeniti, pogotovo ako ste vrtlar početnik. No, većina stručnjaka smatra kako je to zadatak kojeg je najbolje raditi ujutro s obzirom na to da korov lakše izlazi iz tla uz prisutnost rose na vašem tlu.

Važnost jutarnje rose

Rosa koja pokriva vaše dvorište ujutro, vlaži tlo, čineći korov puno lakšim za vađenje. Također, vađenje korova nakon nekoliko kišnih noći čini zadatak manje napornim.

Vlažno tlo je mekanije pa čak i korov s najdubljim korijenom, kao što su maslačci, puno lakše izlazi iz zemlje.

Suprotno tome, tlo koje je imalo vremena da se osuši kako dan odmiče, zadržava korijenje na mjestu. Time riskirate ostaviti komadiće korijena i stabljike da ponovno niknu kada su uvjeti povoljni.

Važno je pritom napomenuti kako treba iskoristiti prednosti jutarnje rose, lagane kiše ili blagog zalijevanja.

Nije dobra ideja plijeviti vrt u razdobljima prekomjerne kiše ili kad ste dobro natopili svoje dvorište.

Tim činom riskirate uništavanje strukture svojih vrtnih gredica u procesu plijevljenja.

Što napraviti s izvučenim korovom

Ako je dan sunčan, najbolje je ostaviti korijen na tlu i osušiti ih na suncu. Jake UV zrake će im smežurati korijenje.

Također možete grabljama skupiti korove na hrpu te ih nakon izlaganja suncu sigurno odložiti u kantu za smeće.

