Sobne biljke koje vole mrak: Ne zahtijevaju puno brige i rastu i u najtamnijim kutovima

Ako nemate puno prirodne svjetlosti u stanu ili kući, ne morate se odreći najljepšeg prirodnog ukrasa.

Ljudi imaju inherentnu vezu s biljkama prema onome što je poznato kao hipoteza biofilije, ideja koju je 1984. popularizirao prirodoslovac i pisac E.O. Wilson. Od tada su više od tri desetljeća istraživanja diljem svijeta potvrdila hipotezu i pokazala da prirodno okruženje ima znatan učinak na povećanje pozitivnih emocija i smanjenje negativnih.

Sigurno ste barem jednom primijetili da vam se raspoloženje odmah popravi kada izađete u park, vrt, šećete uz jezero, more ili jednostavno gledate u biljke. Ipak, danas mnogo vremena provodimo u zatvorenom, kako zbog posla, tako i zbog raznih drugih razloga.

No, to ne znači da se moramo odreći prirode. Najbolje rješenje da budemo s njom stalno povezani jest da se okružimo biljkama.

Osim što pridonose boljem raspoloženju, biljke poboljšavaju kvalitetu zraka. I ono što je još važno, posebice ako nemate dovoljno prirodnog svjetla u prostoru, mnoge mogu najnormalnije opstati u ograničenim svjetlosnim uvjetima.

Dok biljke koje donose plodove i cvjetnice ipak trebaju stalni izvor svjetla, neke preferiraju mrak i sjenovite prostore.

Sobne biljke koje vole mrak

Pogledajte popis najljepših sobnih biljaka koje vole tamu.

1. Svekrvin jezik (sanseveria)

Jedna od najizdržljivijih biljaka je upravo ova s vrlo zanimljivim imenom – svekrvin jezik. Sanseveria je vrsta sukulenta pa zadržava vodu u lišću, stoga ju ne treba često zalijevati.

Osim toga, ne zahtijeva česta presađivanja te će normalno rasti i napredovati u svim svjetlosnim uvjetima. Zbog toga je savršen izbor za zamračene prostorije, uglove, kupaonice bez prozora, stubišta i slično.

Njezina vrlo važna karakteristika je što učinkovito pročišćava zrak – uklanja štetne tvari poput formaldehida, ksilena, i dušikovog oksida iz zraka, čime unutarnje prostore čini zdravijima za boravak. Nadalje, svekrvin jezik dolazi u raznim veličinama, oblicima, s različitim zanimljivim uzrocima i šarama.

Kod njege pripazite da joj ne dajete previše vode; zalijevajte je samo kada je tlo potpuno suho na dodir, otprilike svaka dva tjedna, a po ljeti nešto češće.

2. Zlatni puzavac

Epipremnum aureum, zlatni puzavac ili đavolji bršljan vrlo je popularna sobna biljka koja može narasti preko 20 metara. Kao što joj samo ime govori, ova biljka “puže”, odnosno ima rast prema dolje pa ju je najbolje smjestiti u viseće košare gdje će njezina ljepota najviše doći do izražaja.

Prikladna je za prostorije sa slabim osvjetljenjem, iako odlično raste i u suprotnim uvjetima jer je jako prilagodljiva.

Zlatni puzavac, baš kao i sanseveria, smanjuje koncentraciju štetnih tvari u zatvorenim prostorima pa ga je dobro držati u prostorijama u kojima je često prisutan dim cigarete.

Ove biljke ne rastu brzo pa pri kupnji imajte na umu da će proces biti spor. Ne morate ih čak ni zalijevati tako redovito, dovoljno je jednom tjedno, a mogu preživjeti i sa zalijevanjem jednom u 10 dana. Ako primijetite da je narasla i da joj je tegla premala, možete je razmnožiti dijeljenjem korijena ili reznicama.

Reznice se mogu jednostavno ukorijeniti u vodi ili tlu.

3. Zeleni ljiljan

Zeleni ljiljan ili Chlorophytum comosum naziva se još i spider plant (paukova biljka) zbog karakterističnih uskih, dugačkih listova s bijelom crtom.

Oni rastu iz središta biljke i savijaju se prema dolje, baš kao noge u pauka. Dok klasični zeleni ljiljan ima ravne listove, u trgovinama možemo pronaći i Bonnie verziju s kovrčavim listovima koji imaju jači kontrast zbog tamnije zelene boje i bijele crte.

Iako najviše voli jače, indirektno svjetlo, zeleni ljiljan dobro uspijeva i u mračnim uvjetima. Ako ga držite pored prozora, pripazite da ne dobiva direktnu sunčevu svjetlost, već filtriranu, jer bi mu u suprotnom mogla spaliti lišće. Što se tiče zalijevanja, ni tu nije zahtjevan. Kako ima mesnate, debele korijene koji zadržavaju vodu, nije ga potrebno obilato i često zalijevati.

Prije nego mu date vodu, provjerite zemlju što dublje možete; ako je suha zalijte ga, ako je vlažna, pričekajte još koji dan.

4. Zamija

U Maleziji je zamija poznata kao biljka koja donosi novac i blagostanje vlasniku pa je česta u domovima i uredima. Latinskog imena Zamioculcas zamiifolia, ova biljka vrlo je zanimljivog izgleda; podsjeća na nešto između sukulenta i paprati. Njezini listovi su glatki i sjajni te ne zahtijeva puno svjetlosti. Smjestite je u kut sobe i gledajte kako napreduje!

Ako je pak na svjetlijem mjestu, zeleni listovi će izgubiti boju, no to nije znak za uzbunu već prirodni proces. Može podnijeti minimalno zalijevanje, kao i dulje periode suše. S druge strane, prekomjerno zalijevanje dovodi do truljenja korijena pa je važno dopustiti da se gornji sloj tla osuši između zalijevanja. Također je dobro povremeno brisati prašinu s listova kako bi se održala prozračnost i sjaj.

Iako je vrlo dekorativna, ne držite je u blizini djece i životinja jer može izazvati trovanje ako dođe do gutanja nekog dijela biljke.

5. Spatifilum

Predivni, bijeli cvjetovi najljepši su ukras ljiljana mira ili spatifiluma (Spathiphyllum). Riječ je o tropskoj biljci koju krase još i raskošni zeleni listovi te se vjeruje da donosi sreću, ljubav i mir u svaki dom.

Osim toga, eliminira štetno zračenje pa ju je dobro staviti u blizinu rutera, televizora i drugih elektroničkih uređaja. Na ovom popisu je i zato što je jednostavna za održavanje – može preživjeti u mračnijim prostorijama te “oprašta” ako je zaboravite zaliti.

Ipak, preferira vlažnu okolinu kako bi napredovao, baš kao i svaka tropska biljka. S vremena na vrijeme spatifilum je potrebno orositi i pognojiti specifičnim gnojivom te obrisati prašinu s listova. Važno je napomenuti da su listovi i cvjetovi zelenog ljiljana otrovni za ljude i životinje ako se konzumiraju.

6. Dracena

Ako volite palme, dracena je idealna za vas. Lako mogu uspijevati u mračnijim prostorima i imaju mnogo duži životni vijek uz minimalnu brigu od bilo koje druge konvencionalne sobne biljke. Postoje razne vrste, do zelenih do ružičastih koje prostoriji daje divan, tropski izgled. Može narasti do tri metra u zatvorenom i ne zahtijeva redovito zalijevanje.

Ipak, dobro ju je, kao i svaku palmu, tu i tamo orošavati vodom te pustiti da se dobro ocijedi. U toplim mjesecima, od travnja pa do listopada, biljka je u fazi rasta pa ju treba prihranjivati, a dovoljno ih je presaditi jednom u dvije godine.

