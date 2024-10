Kako se bosanska baklava razlikuje od turske?

Podijeli :

U svijetu postoji nekoliko varijanti baklave, a među najpopularnijima su one koje se prave u Turskoj, kao i u Bosni i Hercegovini. Za neznalice, i turska i bosanska baklava bi mogle izgledati isto na prvi pogled, ali postoji jedna značajna razlika.

Turske verzije tradicionalno koriste jarko zelene pistacije koje rastu u južnom dijelu zemlje. S druge strane, bosanske sorte pretežno koriste orahe.

Bosanska baklava obično sadrži sirup poznat kao agda koji se pravi od šećera, vode i kolutića limuna. Ovaj sirup se prelijeva preko baklave dok su i tijesto i tekućina vrući, jer to pomaže filu da upije svu tu slatkoću. Iako turske verzije mogu sadržavati sličan sirup od šećera, vode i limuna, to nije uvijek slučaj. Također se mogu djelomično ili čak u potpunosti napraviti od meda, što turskom sirupu često daje gustoću i cvjetniji okus, prenosi The Food Republic.

Razne vrste bosanskih i turskih baklava

Turska je domovina raznih vrsta baklave. Iako tradicionalne sadrže pistacije, postoje i verzije koje koriste druge orašaste plodove poput indijskih oraščića, lješnjaka i ponekad i oraha. Neki su natopljeni mlijekom, a ne šećernim sirupom, a drugi uopće nemaju tekućine (poznati su kao kuru, a.k.a. suha baklava).

Možda je najpopularnija turska varijanta Gaziantep baklava, kojoj je Europska unija dodijelila zaštićeni status 2013.

Napravljena od filo listova i sirupa, vrhunac baklave je korištenje Antep pistacija uzgojenih u Gaziantepu i slatkog kajmaka. Ova bogata i kremasta baklava se sastavlja u okrugli metalni lim i zatim reže na trokute. Dok jedete i pijete u Turskoj, primijetit ćete da se u Gaziantepu u baklavi opušteno uživa dok je pecivo još toplo.

Postoji i nekoliko varijanti bosanske baklave, uključujući dzandar — baklavu cilindričnog oblika koja također sadrži slatki kajmak uz orahe, iako ponekad može imati i bademe ili lješnjake.

Tu su i poznate baklave ružice, s mljevenim orasima, tiritom (prženim mrvicama od brašna, maslaca i žumanjaka) i povremeno grožđicama. Ružice su dobile ime po svom obliku koji se pravi tako da se tijesto razvalja, nareže na kolutiće i slaže u obliku pupoljaka ruže. U Bosni se ružice često poslužuju uz vruću khavu — jaku, tamnu i gorku crnu kavu koja divno nadopunjuje slatku slatkoću baklave.

