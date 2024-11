Ovi horoskopski znakovi najviše vole pretjerati s alkoholom

Podijeli :

Osobama rođenim u ovih pet znakova horoskopa čaša je uvijek polupuna! Znate li nekoga takvog?

Kod alkohola je tanka granica između konzumacije i pretjerivanja.

Neki je lako i brzo pronađu, a drugi je traže cijeli život. (Određeno) društvo ili stres mogu brzo potaknuti neke da popiju čašu više. Astrolozi tvrde da postoje znakovi koji često pretjeruju s alkoholom i teško im je prestati kad za to dođe vrijeme.

1. Strijelac

Strijelci su poznati po svojoj ljubavi prema avanturama i dobroj zabavi. Kad sjednu uz čašicu u društvu, teško im je stati. Budući da imaju neiscrpnu energiju i ogromnu želju za slobodom, naručuju piće sve dok im ne postane previše. Strijelci piju prvenstveno iz užitka, društva i avanture, često precjenjujući svoje granice.

2. Riba

Ribe su osjetljive i duboko emocionalne. Alkohol im često služi kao način da pobjegnu od stvarnosti i emocija koje ih obuzimaju. Nudi im privremeni osjećaj olakšanja i zaborava. Iako najprije piju da zaborave, ribe često pretjeraju jer ne znaju prestati na vrijeme.

3. Ovan

Ovnovi su poznati po brzom tempu i impulzivnosti, što se odražava i na njihov pristup alkoholu. Kad piju, čine to brzo i bez puno razmišljanja, što često dovodi do glavobolja. Ovnovi vole biti u središtu zabave, a alkohol im daje dodatno samopouzdanje i energiju. Nažalost, to ih često dovodi u situaciju da prijeđu granicu.

4. Lav

Lavovi vole pažnju i luksuz, a kada se nađu u društvu vole se osjećati kao kraljevi zabave. Uživaju u svakom trenutku i teško im je reći ne kada im netko ponudi još jednu čašu. Piju kako bi bili opušteniji i samouvjereniji, a zbog svoje strastvene prirode često pretjeraju, pogotovo kada su u centru pažnje.

5. Blizanci

Blizanci su društveni leptirići – uvijek su u potrazi za novim iskustvima i zanimljivim razgovorima. Njihova dvojna priroda često se odražava u njihovoj konzumaciji alkohola.

Ako su u jednom trenutku potpuno opušteni i ležerni, u sljedećem su potpuno preplavljeni emocijama ili uzbuđenjem. Piće pomaže Blizancima da se opuste, ali često ne pronađu pravu količinu jer uvijek žele više zabave, piše Siol.

