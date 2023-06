Ovi znakovi Zodijaka vole puno pričati, ali nikad ne slušaju druge dok govore

Podijeli :

Redd F/Unsplash

Njihove misli jednostavno odlutaju dok pričate i u očima im vidite da vas ne slušaju. Neki stalno prekidaju sugovornika ili su skloni gurkati vas ako ih ne slušate pažljivo, a pričaju bez prekida.

1. Vodenjak

Tu se radi o vrsti ljudi čiji mozak razmišlja o nečemu sasvim desetom usred razgovora, zapravo usred dijela razgovora kada druga strana nešto priča. U očima im možete vidjeti da su odlutali mislima i uopće vas ne slušaju, piše 24sata.

To je izraženo još i više kada se radi o temi koja im se ne sviđa ili ih ne zanima – bez problema će vas prekinuti i pričati svoje.

Empatija nije jača strana Vodenjaka, a to se vidi i po tome što će razgovor uvijek pokušati usmjeriti onako kako to njima odgovara, na teme koje njih zanimaju. I nimalo ih ne brine što sugovorniku ne daju doći do riječi, a niti to što je određena tema sugovorniku očigledno dosadna – ne zaustavljaju se dok ne kažu što su naumili.

2. Strijelac

Ljudi rođeni u ovom znaku su, također, vrlo komunikativni kao i Vodenjaci, ali dok oni vode razgovor ili se priča o temama koje njih zanimaju, no i tu gledaju kako prekinuti sugovornika i reći ponešto o tome.

Na primjer, počnete pričati kako ste se nedavno vratili s putovanja, i baš kada udahnete da spomenete neke detalje, Strijelac uskoči i počne pričati o doživljajima sa svojih putovanja.

Ipak, iako su takvi, ljudi Strijelcima to ne uzimaju previše za zlo jer znaju biti zanimljivi i simpatični u svojim pričama.

3. Ovan

Ovnovi kao da se ne mogu koncentrirati na sugovornika pa znaju raditi sto drugih stvari dok vi pričate – gledaju u računalo, pomalo čiste, govore djeci što da naprave..

Ali, kada oni počnu pričati, a vole pričati puno, tada očekuju da ih druga strana sluša potpuno posvećeno – skloni su gurkati ljude ako na sekundu skrenu pogled s njihovih očiju. Nerijetko su im teme dosadne jer znaju u detalje pričati o dogodovštinama ljudi koje uopće ne poznajete.

Kod pojedinaca rođenih u ovom znaku nije, kao kod Vodenjaka, da ih ne zanima što govorite, već se jednostavno ne mogu usredotočiti na vas i ono što pričate. Na kraju se možete osjećati iscrpljeno nakon druženja s Ovnom.

4. Bik

Bikovi ne vole praviti bilo kakve pogreške, a to uključuje i razgovor. Umjesto da pažljivo slušaju sugovornika, ljudi rođeni u ovom znaku razmišljaju o tome kako će reagirati na to što govorite pa zapravo ne slušaju pažljivo. Skloni su prekinuti sugovornika i beskonačno dugo izlagati kako bi oni nešto napravili.

Bikovi jednostavno ne mogu uhvatiti nijanse i suptilnosti onoga što govorite, ali, bez obzira na to, njihov će odgovor biti dobro promišljen – možda i previše. Ljudi rođeni u ovom znaku vole se pouzdati sami u sebe, u svoje sposobnosti, stavove i tijekom razgovora vole djelovati najpametnije, najstručnije…

5. Jarac

Jarac može biti loš slušatelj ako smatra da mora prekinuti sugovornika kako bi mu dao nekoliko savjeta, iako ga nitko savjet nije tražio. Ljudi rođeni u ovom znaku su pomalo nestrpljivi, pa tako nemaju strpljenja niti sačekati da netko dovrši ono što je počeo pričati. Stalno kao da su u nekoj žurbi.

Jarac vam iskreno želi pomoći i uistinu vjeruje da je njegova mudrost upravo ono što trebate, čak i ako bi vam bio veća potpora da šuti i sasluša vas pažljivo, bez prekidanja i savjeta.

6. Ribe

Ljudi rođeni u znaku Ribe najskloniji su odlutati u svoj svijet mašte dok netko nešto priča. Oni si jednostavno ne mogu pomoći, takvi su. Vrlo su kreativni i njihov um je uvijek zauzet stvaranjem novih ideja i inspiracija.

Iako, svim srcem žele biti prisutni tijekom razgovora, misli im samo odlutaju. Ukoliko im kažete da su loši u slušanju drugih, jako će se naljutiti. Nema druge, nego prihvatiti ih takvima kakvi jesu.

