Probudite se usred noći i više ne možete zaspati? Postoji jednostavno rješenje

Ako se često budite između 3 i 5 ujutro i ne možete zaspati nazad, možda ćete morati promijeniti samo jednu životnu naviku da biste riješili problem, kaže Dave Aspray, jedan od najprodavanijih autora NYT i otac "biohackinga."

U snimku koji je postavio na Instagramu, gdje ima oko milijun pratilaca, objasnio je da buđenje u ranim jutarnjim satima može biti posljedica fluktuacije razine šećera (glukoze) u krvi.

“Za većinu ljudi koji se probude između 3 i 5 ujutro i ne mogu da zaspe, to je obično zbog pada šećera u krvi. Ako njihova razina pada, to pokreće oslobađanje hormona stresa, kortizola i adrenalina u tijelu i neugodno vas budi – objasnio je on. Kortizol i adrenalin u ovom slučaju povećavaju oslobađanje dodatne glukoze u jetri”, kaže on.

“Problem je što vas kortizol i adrenalin bude. Dok mozak ne dobije ono što želi, ne možete da spavate”, dodaje on.

Rješenje problema

Dok mnogi stručnjaci za spavanje upozoravaju da ne jedete neposredno prije spavanja, iz više razloga, Asprey predlaže da prizalogajite nešto prije spavanja.

Međutim, prije nego što iskoristite kao izgovor za vrećicu čipsa prije spavanja, uzmite u obzir da se ova užina treba sastojati ili od sirovog meda, kolagena, MCT masti (masti koje se obično dobivaju iz kokosovog ili palminog ulja) ili da se kombiniraju ta tri sastojka.

Istraživanja sugeriraju da svi ovi proizvodi mogu osigurati energiju bez noćnog pada šećera u krvi koji želite izbjeći, kaže Asprey, a prenosi Krstarica.

