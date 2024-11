Kažu da je ovo najzdravija riba na svijetu: Bolja je i od lososa, a jeftinija čak 10 puta

Podijeli :

Pexels

Cjelokupnu vitalnost organizma može osigurati samo jedna vrsta ribe.

Rijetko tko razmišlja o prednostima skuše za organizam, uglavnom se cijeni njezin okus. Svaki proizvod ima kemijska svojstva i djeluje na tijelo na određeni način.

Kemijski sastav skuše sadrži mnogo bjelančevina i masti, kojih ima više u ribama ulovljenim tijekom zime u sjevernijim krajevima.

Ova popularna riba ima najnižu razinu žive Je li konzervirana tuna zdravija od lososa? Analizirali sastav jedne konzerve sardina: Znate li što zapravo unosite u sebe?

Uobičajena količina masnoće je 13 grama, što je dovoljno da se riba definira kao masna. Bjelančevina je prosječno 18 grama i apsorbiraju se tri puta brže od bjelančevina u govedini.

Skuša je niskokalorična riba. Da bismo dobili dnevni unos kalorija, trebali bismo pojesti otprilike 700 grama ribe, ali ne smijemo zaboraviti na masnoće koje se u njoj nalaze.

Skuša ima velike količine nezasićenih masnih kiselina. Vrijedan su proizvod i antioksidans. One pomažu u jačanju staničnih membrana organizma na račun neutralizacije slobodnih elektrona.

To su radikali koji mogu probiti stanične stijenke i umanjiti njihovu aktivnost. To dovodi do pojave niza bolesti, uključujući i onkološke. Da biste to izbjegli, važno je hraniti se odgovarajućim namirnicama.

Nije slučajno što se djeci daje riblje ulje – ono je puno nezasićenih masnih kiselina. Kemijski sastav skuše ima blagotvoran učinak na skladan rast i razvoj djece te je vrlo korisna za trudnice i dojilje.

Kako bi se izbjegla neravnoteža između rasta i razvoja unutarnjih organa kod adolescenata, skuša bi trebala biti prisutna u njihovoj prehrani.

Minerali su vrijedni sastojci skuše. Sadrži kalij, fosfor, fluor, sumpor, cink, klor, natrij. To su mikroelementi od velike koristi. Cijeli spektar B vitamina se nalazi u ovoj ribi. Ima visoku koncentraciju vitamina B12 i vitamina PP.

Vitamin B pomaže u sintezi DNA i sudjeluje u metabolizmu masti. Česta konzumacija skuše regulira šećer u krvi, pomaže probavnom sustavu i jača živčani sustav. Pomaže u stvaranju hemoglobina i zasićenju kisikom.

Zahvaljujući mastima i nezasićenim masnim kiselinama, vrlo je blagotvoran za mozak, kožu i kosu. Visoka koncentracija fosfora pomaže u izgradnji mnogih enzima koji su pokretači kemijskih reakcija u stanicama.

Cjelokupnu vitalnost organizma može osigurati samo jedna vrsta ribe. Fosforna kiselina u skuši je tkivo ljudskog kostura, zbog čega je vrlo korisna za djecu, ali i za odrasle, s obzirom da s godinama imaju problema s mišićno-koštanim sustavom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Crijeva vam štrajkaju i ne možete na WC? Ovih sedam namirnica brzo će vam pomoći Tri biljke koje morate posijati u studenom kako biste osigurali odličan urod na proljeće