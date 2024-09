Što se može dogoditi s vašim tijelom ako prestanete jesti crveno meso?

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Bilo da želite spasiti životinje i okoliš ili prilagoditi svoju prehranu, izbacivanjem crvenog mesa iz vaše svakodnevne prehrane možete donijeti brojne promjene. Kako navodi National Health Service, meso je dobar izvor proteina, vitamina i minerala u vašoj prehrani. Ipak, preporuka je da ne jedete previše crvenog, prerađenog ili masnog mesa.

Možda ćete izgubiti nekoliko kilograma

Crveno meso ima visoku kalorijsku vrijednost, stoga ako ga izbacite iz prehrane mogli biste izgubiti nekoliko kilograma, piše Klix.ba.

Liječnici tvrde: Ovo je 10 znakova da jedete previše crvenog mesa

Dobar je izvor proteina, ali sadrži znatno više kalorija od drugih izvora proteina kao što su grah ili tofu.

“Većina porcija mesa veća je od stvarnih potreba za proteinima,” navodi nutricionistica Sally Warren.

Manja nadutost

Tijelo probavlja crveno meso sporije nego drugu hranu, zbog čega možete osjetiti zatvor, bolove u trbuhu i pojačane plinove nakon obroka s crvenim mesom.

Iako možete osjetiti probavne smetnje odmah nakon što izbacite crveno meso, to je uglavnom rezultat konzumiranja više zdrave hrane bogate vlaknima.

Dugoročno gledano, u crijevima ćete povećati količinu zdravih bakterija, koje bi mogle smanjiti upalu u cijelom tijelu i učiniti da se osjećate manje naduto.

Vaša razina kolesterola može pasti

Ako izbacite crveno meso, smanjit ćete unos zasićenih masti koje su povezane s višom razinom kolesterola.

Biljne zamjene za meso: Jesu li zaista bolje od mesnih opcija?

American Heart Association preporučuje da ne unosite više od pet do šest posto dnevnih kalorija iz zasićenih masti.

Ova ravnoteža smanjuje rizik od visokog kolesterola, što može dovesti do nakupljanja plaka na stijenkama arterija, a to dalje dovodi do bolesti koronarnih arterija, srčanog udara, moždanog udara i bolesti perifernih arterija.

Mogli biste smanjiti rizik od određenih vrsta raka

Izbacivanjem mesa, možete smanjiti rizik od raka debelog crijeva. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je 2015. godine klasificirala crveno meso kao mogući kancerogen, što znači da bi moglo uzrokovati rak.

Također, kuhanje crvenog mesa na visokim temperaturama potiče proizvodnju nekoliko spojeva koji mogu uzrokovati rak crijeva kod osoba s genetskom predispozicijom.

Prerađeno crveno meso poput hrenovki i kobasica također sadrži nitrate, prirodne i kao dodane konzervanse. Smatra se da nitrati pridonose razvoju raka.

Mogli biste smanjiti rizik od ozbiljnih bolesti

Ako prestanete jesti crveno meso, to bi moglo smanjiti rizik od brojnih bolesti.

Pripazite: Povlači se mnogima omiljen mesni proizvod zbog opasne bakterije!

Nutricionistica Sally Warren navodi da crveno meso može sadržavati velike količine zasićenih masti, što je povezano s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, pretilosti i dijabetesa.

Možda ćete imati više energije

Za dobru energiju trebamo zdravo srce, zdrav probavni sustav i zdravo tijelo i duh. Zamjena crvenog mesa zdravijom hranom, kao što su grah, biljne masti, cjelovite žitarice, voće i povrće, može rezultirati višim razinama energije.

Pomoći ćete okolišu

Uzgoj životinja za hranu zahtijeva ogromne količine zemlje, hrane, energije i vode.

Čak 51 posto ili više globalnih emisija stakleničkih plinova uzrokovano je uzgojem životinja, navodi se u izvješću koje je objavio Institut Worldwatch.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.