Ako ste stariji od 50, ovu namirnicu obavezno uvedite u jelovnik

Prehrambene potrebe mijenjaju se s godinama pa je važno biti pažljiv kako biste unijeli dovoljno određenih vitamina i minerala kako starite.

Prehrambene smjernice za osobe od 50 i više godina preporučuju da svaki dan jedete dvije do tri šalice povrća, jednu i pol do dvije šalice voća, oko 220 grama žitarica, oko 145 grama proteina, tri šalice mliječnih proizvoda i pet do sedam žličica zdravih ulja (poput maslinovog ili ulja avokada).

Ultraprerađena hrana koja vam može skratiti život, prema studiji

Dijetetičarka i zdravstvena trenerica Jess Cording, kaže da osobe od 50 i više godina moraju posebno voditi računa o unosu dovoljno proteina kako bi se zaštitile od gubitka mišićne mase.

Cording kaže da je također važno unositi dovoljno vitamina B12 i vitamina D.

“Sposobnost tijela da apsorbira vitamin B12 opada s godinama, pa se javljaju simptomi kao što su umor, loše raspoloženje, trnci u rukama i nogama i drugi neurološki simptomi”, kaže dr. Cording.

Što se tiče vitamina D, Cording kaže da se dnevni preporučeni unos ove hranjive tvari povećava s godinama i važno je unositi ga dovoljno kako bi kosti bile jake.

Najvažnija namirnica

Cording kaže da bi svi stariji od 50 godina trebali više konzumirati masnu ribu poput lososa, tune, skuše ili sardina. Ona kaže da je masna riba puna hranjivih tvari. To uključuje proteine, zdrave masti (riba je dobar izvor omega-3 masnih kiselina), vitamin B-12 i vitamin D.

Redovito jedenje ribe blagotvorno djeluje na srce, mozak i kosti. Omega-3 masne kiseline u ribi povezane su sa smanjenjem rizika od kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara i demencije.

Iako je riba puba hranjivih tvari, Cording kaže da postoji još jedna hrana za koju bi voljela da je ljudi stariji od 50 godina jedu više. To je tofu, piše Yahoo.

“Tofu je izvrstan nemasni izvor proteina koji je kompletan protein, što znači da osigurava svih devet esencijalnih aminokiselina koje trebamo dobiti iz hrane, a također osigurava i kalcij.”

