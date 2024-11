Vodoinstalater otkrio što stvarno predstavljaju oznake na radijatorima

Podijeli :

Mnoga kućanstava mogu smanjiti svoje račune ako razumiju kako funkcionira jednostavna postavka radijatora.

Podešavanje numeriranih ventila na krajevima vaših radijatora moglo bi uštedjeti bogatstvo ove zime. Pametni uređaji, poznati kao termostatski radijatorski ventili (TRV), funkcioniraju reguliranjem protoka tople vode iz kotla u vaš radijator.

To može pomoći u smanjenju količine plina koju vaš kotao treba sagorjeti kako bi zagrijao vaš sustav centralnog grijanja, ali samo ako se pravilno koristi.

The Sun je razgovarao s Robom Nezardom, vodoinstalaterom i upravnim direktorom tvrtke UKRadiators.com, kako bi saznao što točno znače ti brojevi na našim TRV-ovima.

Najčešće pitanje

Jedno od najčešćih pitanja koje mu postavljaju kao vodoinstalateru: “Što znače brojevi na termostatskim ventilima radijatora?”

Mnogi ljudi pogrešno vjeruju da ovi brojevi odražavaju temperaturu radijatora. U stvarnosti, oni su u potpunosti povezani sa sobnom temperaturom. “TRV-ovi imaju pametne mehanizme, koji ponekad koriste tekućinu ili vosak, koji će zatvoriti dotok tople vode do pojedinačnog radijatora kada je sobna temperatura na željenoj razini. Ugradnja termostatskih radijatorskih ventila je kao da imate kontrolu termostata kotla u svakoj prostoriji bez izravne interakcije s kotlom”, objasnio je.

“Brojevi na TRV-u obično se kreću od 1 do 5 ili 6, a većina ima i simbol smrzavanja – to označava da je TRV u načinu zaštite od smrzavanja. Ova ključna funkcija sprječava smrzavanje cijevi i radijatora u neiskorištenim prostorijama. Međutim, cijela poanta TRV-a je detektirati temperaturu prostorije i zatim kontrolirati koliko tople vode ulazi u radijator. Ako je soba hladna, TRV će to osjetiti i dopustiti da više tople vode uđe u radijator kako bi se brzo zagrijao”, rekao je Nezard.

Što znače brojevi na radijatoru?

Kako se soba zagrijava, TRV će ograničiti protok tople vode kako bi održao željenu temperaturu. Kada sobna temperatura padne, TRV će ponovno dopustiti više tople vode, ponavljajući ciklus.

Brojčane postavke na TRV-u otprilike odgovaraju niže navedenim sobnim temperaturama:

0 = 0°C (isključeno)

✱ = 5°C (obično prikazano kao pahuljica ili simbol točke)

1 = 12°C

2 = 16°C

3 = 20°C

4 = 24°C

5 = 28°C

6 = 32°C.

“TRV vam daju potpunu kontrolu nad vašim grijanjem, što znači da ne morate grijati prostorije koje ne koristite, a dizajnirani su da se isključe kada postignu pravu temperaturu.

Tijekom zimskih mjeseci, Rob preporučuje da kućanstva postave svoj TRV na 2 ili 3 u manjim sobama. Oni koji ne žive u tim prostorijama neka drže radijator TRV na najnižoj razini kako bi se radijatori nakratko uključili ako temperatura padne ispod 7°C.

Međutim, Nezard je upozorio da svoje TRV-ove ne pretvarate na pet. “To je zato što će radijator grijati sve dok prostorija ne postigne vrlo visoku temperaturu (oko 30°C)”, otkrio je.

