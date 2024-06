Uobičajeni kuhinjski sastojak pomoći će vam da se riješite dosadnih muha u domu

Podijeli :

Kukci predstavljaju veću opasnost po vlažnom i toplom vremenu kada im se ubrzava metabolizam, što dovodi do bržeg razvoja i veće stope razmnožavanja.

„Ženka obične kućne muhe može proizvesti do 500 jajašaca tijekom svog života, koja se izlijeću između unutar jednog dana, te se od jajeta do odrasle muhe razviju za samo pet do sedam dana. Stoga je od vitalne važnosti preduhitriti ovaj, sve češći problem sa štetočinama prije nego brzo izmakne kontroli.”, navodi stručnjak za insekte Paul Blackhurst za Mirror.

Važnost brzog zbrinjavanja otpadne hrane

U zatvorenim prostorima, kako bi se spriječile zaraze, važno je brzo zbrinuti otpadnu hranu, pokriti spremnike za kompost hrane i držati kuhinjska vrata i prozore ispravno zaklonjenima ili zatvorenima.

Postavljanje mreža protiv insekata

Postavljanje mreža protiv insekata na vrata i prozore također može pomoći u zadržavanju muha vani, ograničavajući im pristup unutarnjim prostorima i smanjujući njihov kontakt s prostorima za pripremu hrane.

Zamke za muhe

Zamke za muhe mogu pomoći u smanjivanju količine muha u područjima oko vašeg doma ili poslovnog prostora, prije nego što uđu u unutrašnji prostor. Zamke za muhe napravljene od jabučnog octa također mogu dobro funkcionirati, ali za uporne infestacije preporučuje se potražiti stručnu pomoć.

