Evo što će princ Harry prvo učiniti kada sljedeći mjesec dođe u Englesku

Podijeli :

Adrian DENNIS / AFP

Prva postaja princa Harryja kada se u svibnju vrati u Englesku bit će vidjeti svog oca kralja Charlesa, kojemu je ranije ove godine dijagnosticiran rak, tvrdi izvor.

Vojvoda od Sussexa nije skrivao činjenicu da očajnički želi popraviti njihovu vezu, a kraljevski izvor tvrdi da će ići odmah vidjeti svog oca kada stigne u svoju zemlju. Harry će zbog svog dobrotvornog rada za Invictus Games doletjeti iz svog doma u Kaliforniji, a smatra se da želi maksimalno iskoristiti svoje vrijeme za viđanje sa svojom obitelji.

Izvor je ekskluzivno rekao za The Mirror: “Harryjev prioritet kada dođe u Englesku je vidjeti svog bolesnog oca. Prilično je usredotočen na ovo. To će mu biti prva postaja kada izađe iz aviona te će pokušati što više vremena provesti s kraljem Charlesom kako bi mogli graditi mostove i uživati ​​u međusobnom društvu kao prije.

Princ William je možda budući kralj, ali princ Harry je dobio veće nasljedstvo od kraljice majke Britanski prinčevi ne razgovaraju, no nije baš za sve kriv Harry

“Harry zna da će biti neugodno, ali vrijeme je da ponos i razlike ostavimo po strani. Dolazi k nama zbog svog dobrotvornog rada, koji mu je toliko važan pa će uskladiti svoj raspored u skladu s tim, ali ipak će doći prvo vidjeti svog oca.

“On želi da se obitelj vrati na staro i uložit će dodatne napore sa svojim bratom Williamom, koliko god to bilo teško. Sada, više nego ikada, s Kateinom dijagnozom, Harry želi da oni znaju da je on tu za njih.”

Prošli put Harry je dobio 30-minutnu audijenciju sa svojim ocem koji je trebao započeti liječenje od raka. Ipak, pričalo se da je Harry bio zahvalan samo što ga je uspio vidjeti.

U međuvremenu, princ William i princeza Kate daju sve od sebe kako bi okončali svađu s princem Harryjem i Meghan Markle, prema izvoru. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa imaju napet odnos s kraljevskom obitelji i trenutno su otuđeni od princa i princeze od Walesa.

Kraljevski autor Tom Quinn tvrdi da su William i Kate pokušali to popraviti, ali smatra da Meghan nije spremna pustiti stvari. Govoreći ekskluzivno za The Mirror, Tom je rekao: “Ovdje je došlo do pomaka od Kateine ​​bolesti – Harry i Meghan doista osjećaju da trebaju pružiti ruku mira, ali Meghanin osjećaj nezadovoljstva još uvijek sprječava da se nešto stvarno smisleno dogodi. Bolest često zna pomiriti članove obitelji, a u Kensingtonskoj palači su se nadali da bi Kateina bolest mogla to učiniti, no Harry u potpunosti podržava svoju suprugu i sve dok ona ne osjeti da je kraljevska obitelj bila dovoljno dobra prema njoj – i pažljivo se ispričala za događaje iz prošlosti – to se neće dogoditi.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.