Kraj potrage za malom Dankom? Vučić objavio da su dvije osobe osumnjičene za ubojstvo

Danka Ilić nestala je 26. ožujka oko 13:45 u Banjskom Polju. Istraga je odmah pokrenuta i odvijala se na području cijele Srbije. Ispitani su svi koji su se nalazili u blizini djevojčice prilikom njenog nestanka.

Pojavljivale su se razne informacije o tome gdje je, čak i video iz Beča, no sve to se pokazalo netočno. Čak smo svjedočili i objavi na društvenim mrežama, gdje su se tri osobe iz BiH pohvalile kako znaju gdje je Danka, ali to je bila lažna objava zbog pokušaja iznude 25.000 eura za informacije. Uhićeni su i čeka ih kazna.