Kako napisati savršen filmski scenarij? Ovo su savjeti jednog od najvećih redatelja svih vremena

Klasično razdoblje Hollywooda donijelo je mnoga djela koja su pobijedila test vremena, a Billy Wilder, filmski redatelj rođen u Austriji, bio je majstor iza mnogih od njih. Wilder je osvojio sedam Oscara kao scenarist i redatelj te postao poznat po klasicima kao što su "Sunset Boulevard", "The Apartment" i "Some Like It Hot". Iako je Wilder bio iskusni redatelj, priznanje zaslužuje prvenstveno za vješto pisanje scenarija. Njegovo pisanje doista je podiglo filmove na više razine, a najvažniji mu je bio duhovit dijalog te zarazno zabavne priče.

Stoga su mnogi ljubitelji filma i kritičari isticali Wildera kao jednog od, ako ne i najvećeg scenarista svih vremena. Nije komplicirao svoje scenarije, ali nikada nisu bili predvidljivi.

Wilder se pobrinuo da njegove priče budu dovoljno jednostavne za razumijevanje kako bi publika bila čvrsto zainteresirana za događaje na ekranu i istovremeno povezana s likovima.

Bio je poznat i po svojem prepoznatljivom smislu za humor, koji je unosio u svaki scenarij, piše Far Out Magazine.

Wilder je posebno naglašavao savjet nadahnut Ernstom Lubitschem: “Dopusti publici da sama poveže konce, zavoljet će te zauvijek.”

Isticao je važnost razvoja jasne radnje za glavnog lika, upozoravajući da nema ništa gore od lutajuće radnje koja nije sigurna što želi izraziti ili postići.

Redatelj je uporno tvrdio da “što si suptilniji i elegantniji u prikrivanju ključnih točaka radnje, to si bolji kao pisac.” Ovo je ključni razlog uspjeha Wilderovih filmova; izbjegavao je sve očigledno, stvarajući sofisticirane i slojevite scenarije. Upravo zbog toga je govorio: “Ako imate problema s trećim činom, pravi problem leži u prvom činu.”

Za Wildera, svaki čin ima svoju posebnu funkciju, a zadatak pisca je koristiti ih što je učinkovitije moguće kako bi njihov film bio što uživljiviji i dobro tempiran.

Također je naglašavao da prilikom snimanja sinkronizacije, narator mora paziti da ne opisuje ono što publika već vidi.

Zahvaljujući ovim savjetima, Wilder je izrastao u jednog od najutjecajnijih filmaša svih vremena, pružajući budućim piscima važne upute kako doseći kvalitetu dostojnu vrhunskih ostvarenja starog Hollywooda.

