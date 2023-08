Slavni redatelj mrzi moderne filmove: “Zaboli me glava, ne mogu to podnijeti”

Podijeli :

U nedavnom intervjuu, renomirani američki redatelj Jim Jarmusch je otkrio što ga smeta u modernom filmskom stvaralaštvu.

Jarmusch je istaknuo da ključna prepreka između njega i komercijalne kinematografije ne leži u glumi, pisanju ili režiji – njegovo najveće neslaganje je s modernim tehnikama montaže, piše Far Out Magazine.

“Moram vam reći jednu stvar koju mrzim, koju možete testirati sami: pogledajte bilo koji novi akcijski film i pokušajte naći kadar dulji od tri sekunde”, jadao se Jarmusch.

“Smatram da je to stvarno uvredljivo i krajnje loš način snimanja filmova, kao da su prisiljeni preskakati kadrove svake tri sekunde. To je najdulje što će ostaviti kadar i onda će rezati. Zaboli me glava od toga i tjera me da isključim film. Čovječe, idi u filmsku školu, gledaj nešto, čitaj knjigu, pogledaj sliku! Ovo je bemislica. Ne mogu to podnijeti”, dodao je.

Ima problem i s popularnim klasicima: “Nikada neću pogledati Ratove Zvijezda. Smeta mi što znam toliko o filmu i likovima. Zašto znam za R2-D2 i Darth Vadera, a nikada nisam gledao film?”

Ipak, priznao je da je ovaj problem subjektivne prirode i posljedica njegove netolerancije prema nametljivosti popularnih stvari.

