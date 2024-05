Velika vijest za gamere: Znamo kada “najiščekivanija igra u povijesti” dolazi u prodaju

Podijeli :

Chris DELMAS / AFP

Uzbuđenje oko ove igre toliko je veliko da su neki najavili da će uzeti bolovanje ili godišnji odmor jednom kada bude dostupna, samo kako bi mogli igrati u miru.

Čini se kako već sada znamo što će milijuni gamera poželjeti kao poklon sljedećeg Božića. Nakon više od desetljeća, sljedeće godine Take-Two Interactive predstavit će novu igru iz svoje franšize Grand Theft Auto koju su mediji već prozvali najiščekivanijom igrom u povijesti, piše Zimo.

Krajem prošle godine objavljen je i prvi trailer za GTA 6 koji je privukao veliku pozornost gamera, a s kojim su iz ove tvrtke poručili kako je predstavljanje novog nastavka blizu.

GTA 6 stiže u jesen 2025.

Do sada nismo imali nekih detalja oko toga kada bi se igra mogla pojaviti u prodaji, osim da bi to moglo biti 2025., a iako i dalje nemamo točan datum, u posljednjem financijskom izvještaju Take-Two Interactive saznali smo kako će to biti tijekom jeseni sljedeće godine.

S obzirom na to da je kraj godine obično vrijeme najvećeg šopinga kada se ispunjavaju želje onih najmlađih, kao i onih starijih, jasno je kako će mnogi imati samo jednu želju – Grand Theft Auto 6.

U prijašnjim komentarima na gamerskim forumima neki su gameri već najavili kako će, nakon što se igra pojavi na tržištu, javiti na poslu da su bolesni ili uzeti tjedan ili više godišnjeg odmora, zatvoriti se u sobu i stvaran život zamijeniti virtualnim svijetom omiljene franšize.

S obzirom na to da su krajem godine i školski praznici kada djeca puno vremena provode uz ekrane, nije teško zaključiti da bi GTA mogao oboriti rekorde vezane uz broj gamera ili vrijeme provedeno igrajući neku igru.

Još ranije, zahvaljujući spomenutom traileru, saznali smo neke detalje oko same igre – bit će smještena u Vice City, grad inspiriran Miamijem, a jedna od glavnih uloga prvi put će imati žena te se o Lucy i njenom partneru iz igre Jasonu već piše kao o GTA verzijama Bonnie i Clydea.

Naravno, usprkos najavama kako igra stiže krajem sljedeće godine, jasno je kako se taj vremenski okvir može pomaknuti, ako razvoj ne bude išao u očekivanom smjeru, što ne bi bilo neuobičajeno u ovoj industriji.

Ono što je naročito zanimljivo vezano uz ovu franšizu, a što dovoljno govori o njenoj popularnosti i dugovječnosti jest da je u posljednjem kvartalu kompanija prodala čak 5 milijuna komada Grand Theft Auta 5, čime se ukupan broj prodanih komada GTA 5 približio brojci od 200 milijuna.

