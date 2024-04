VIDEO / Sasvim posebni: Poslušajte kako pjeva zbor osoba bez glasnica

Podijeli :

Zbor Optimist, zbor osoba bez glasnica osnovan 2007. godine i tada je bio prvi i jedinstven takav zbor na svijetu. Ono što je posebnost ovog zbora je što su svi članovi zbog maligne bolesti na glasnicama ostali bez govornog organa koji im je u cijelosti odstranjen i nakon toga su morali ponovo učiti gutati, govoriti, ne mogu živjeti bez pomagala i postigli su ono što je nemoguće ili što se do te 2007. smatralo ludost da mogu ponovno i pjevati. Pjevanje je jedan od vrhunaca ove rehabilitacije.

Tamara Živković Ivanović logopedinja po struci, bavi se rehabilitacijom glasa kod odraslih osoba, a željela je članovima dati novu šansu, ne samo za ponovni govor već i korak više – pjevanje, koje se na početku njihove rehabilitacije činilo nemogućim. Nakon odstranjenja grla operirana osoba može govoriti uz pomoć kirurški ugrađene govorne proteze, može naučiti govor na jednjaku i govoriti uz pomoć digitalnog uređaja.

Zbor je osnovala zbog jedne tužne izjave laringektomirane osobe: “Naučili ste me govoriti, ali što mi to vrijedi kada ne mogu zapjevati unuku na rođendanu?” to je bila najtužnija izjava koju je ikada čula i u tom trenutku se rodila ideja: Zašto ne vratiti i ovaj segment života osobama bez glasnica i motivacijski efekt? Pjevanje je ionako srcem i dušom. Mogu govoriti, mogu naučiti i pjevati! A pjevanje bez glasnica je kao da se osoba koja nema noge popne na Mount Everest.”

Zbor predstavlja više od tisuću laringektomiranih osoba u Hrvatskoj. Primarni cilj zbora je vratiti pjevanje u život laringektomirane osobe te motivirati novooperirane da će i bez grla moći govoriti i normalno nastaviti živjeti. U društvu je danas naglasak na prevenciji, ranoj dijagnostici, a rehabilitacija je neosnovano zanemarena.

Upravo rehabilitacija, različitih profila stručnjaka, daje kvalitetu životu. Ponosna je na hrabrost članova da bez glasnica izađu pred publiku i zapjevaju: “Najveća vrednota zbora je ta što je maknuo stigmu s laringektomiranih osoba. Prije postojanja zbora, laringektomirani su bili osobe s rupom na vratu, a sada su to osobe koje nemaju glasnice a mogu pjevati. Vrijednost je i ta što su Optimisti prvi ovakav zbor u Hrvatskoj, ali potaknuli smo i osnivanje ostalih – sada imamo još četiri, u Rijeci, Splitu i Čakovcu. Naš moto je: Zajedno smo glasniji i bolje nas se čuje!”

Povodom Svjetskog dan glasa koji se obilježava 16. travnja organiziraju Humanitarni koncert “Koncert na dar” na Muzičkoj akademiji 18. travnja u 19 sati gdje će među brojnim gostima nastupati i Zbor Optimist.

