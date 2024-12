Ovo piće najmanje šteti jetri, ali pripazite na sljedeće

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Hepatolozi vjeruju da ne postoji "zdrav" alkohol, ali odabir sigurnijih pića s njihovog popisa može vam pomoći da svom organizmu nanesete najmanju moguću štetu.

Ne postoji “zdrav” alkohol, ali to morate imati na umu kada birate što ćete piti.

U siječnju 2023. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izdala je izjavu u kojoj je naglasila da ne postoji sigurna razina konzumacije alkohola. Nije važno koliko pijete – rizik za zdravlje osobe koja pije počinje s prvom kapljicom bilo kojeg alkoholnog pića. Jedino što sa sigurnošću možemo reći je da što više pijete, to je štetnije – ili, drugim riječima, što manje pijete, to je sigurnije.

Međutim, s obzirom na to da je alkohol ukorijenjen u tradiciju mnogih kultura i povijest očito je da je malo vjerojatno da će nestati. Jedin što preostaje je razmotriti koji bi alkohol mogao biti najzdraviji.

Omar Musa, gastroenterolog i hepatolog s klinike Mayo, ističe da je alkohol alkohol, bez obzira na njegov oblik. Bilo da se radi o 10 krigli piva, 5 čaša vina ili dvije čaše. Iako nijedan oblik alkohola nije doista “zdrav” u konvencionalnom smislu, dr. Musa i neki kolege liječnici za jetru sugeriraju da, bez obzira na to jeste li ljubitelj vina, piva ili koktela, određene vrste alkohola mogu predstavljati manji rizik za vaše zdravlje ako konzumira umjereno.

Najzdravije vino

Crno vino često se smatra najzdravijim alkoholnim pićem, uglavnom zbog svojih antioksidativnih svojstava. Umjerena konzumacija crnog vina povezana je sa smanjenim rizikom od srčanih bolesti jer antioksidansi u crvenom grožđu, poput resveratrola, mogu pomoći u očuvanju krvnih žila u vašem srcu.

Međutim, upozorava Nancy Roe, hepatologinja sa Sveučilišta Rush, ovom izboru važno je pristupiti svjesno i oprezno.

“Postoje mnoge studije koje pokazuju da bilo koji alkohol bilo koje vrste može povećati komplikacije povezane s jetrom”, napominje dr. Reau. Ona dodaje da antioksidansi u crnom vinu mogu imati pozitivan učinak na zdravlje jetre za one sa zdravom jetrom, ali naglašava: “Umjerenost je vrlo važna. I dalje morate slijediti preporuke CDC-a za sigurnu konzumaciju alkohola, prenosi Nova.rs

Kada birate crno vino, odabir suhe sorte može biti dobra strategija jer “suho” znači manje slatko vino na ljestvici. To znači da jedete manje šećera i manje kalorija, što je bolje za vaš šećer u krvi, kvalitetan san, kožu i još mnogo toga.

Najzdravije pivo

Lagano pivo može biti privlačna opcija ako pazite na unos kalorija, ali i dalje želite uživati ​​u pivu. Mike Sevilla, liječnik obiteljske medicine, primjećuje: “Općenito, zdravija piva su ona klasificirana kao lagana, koja imaju manje kalorija i alkohola.”

Obično svijetlo pivo sadrži oko 4 do 5 posto alkohola po volumenu. Iako imaju manje kalorija, odgovorno uživanje u pivu je ključno – višestruka porcija može nadoknaditi kalorijsku prednost, a da ne spominjemo utjecaj na kogniciju, prosuđivanje, kvalitetu sna i više.

Najzdraviji bistri napici

Kada je riječ o alkoholnim pićima kao što su votka, gin, rum i tekila, dr. Sevilla predlaže da su ova bistra pića dobar izbor za one koji paze na unos kalorija i ugljikohidrata.

U čistom obliku ova žestoka pića ne sadrže ugljikohidrate i općenito su nižekalorična od ostalih vrsta alkoholnih pića. To ih čini boljom opcijom za one koji žele uživati ​​u piću bez pretrpavanja kalorijama.

Međutim, ključni čimbenik koji treba uzeti u obzir kod žestokih pića su sokovi i sirupi s kojima ih miješate jer mogu biti puni kalorija.

