“Vilicu svi koristite pogrešno”: Majstor bontona objasnio kako se pravilno drži pribor za jelo

Iako pribor za jelo koristimo svakodnevno, nitko od nas ne razmišlja radi li to po bontonu. Upravo zato je video britanskog majstora za bonton Williama Hansona postao viralan.

U videu u kojemu objašnjava kako u restoranu djelovati pristojno, Hanson kaže: “Pazite da drška vilice bude uvučena u vaš dlan, ne smije viriti.”

U narednom videu objašnjava kako, kada uzimate hranu, zupci vilice trebaju biti okrenuti prema gore, kao da uzimate hranu žlicom. Ali, kada u ruke uzmete nož, onda zupci trebaju biti okrenuti prema dolje, prenosi City magazine.

Objasnio je i kako se odlaže pribor kada završimo s jelom. Kada ste gotovi, ključno je da pribor za jelo bude zajedno, što govori konobarima da ste završili i da mogu odnijeti vaš tanjur. “Ako pribor za jelo zamislite kao kazaljke na satu, u Britaniji je točan kut pod kojim ostavljate pribor na tanjuru 18:30. U Americi je to više oko 16:20. Neke europske zemlje pribor slože na 3:15. No ne brinite previše oko kuta, sve dok ste pribor za jelo odložili zajedno. To je znak koji će konobar prepoznati.”

Prema bontonu, pribor za jelo treba držati čvrsto, ali ne i kruto.

Hrana se escajgom prinosi ustima, a glava se saginje, malo. Žlica se drži tako da palac stoji na gornjoj, a kažiprst i srednji prst na donjoj strani drške. Žlica se nikada ne stavlja cijela u usta niti se iz nje srče.

Nož i vilica se drže tako da se drška obuhvati kažiprstom i palcem, a oslanja se na ostala tri prsta koja nisu savijena. Prilikom rezanja, nož se pritišće kažiprstom, ali ne prejako i ne preblizu oštrici. Ukoliko ne znate kako se neki dio pribora za ručavanje koristi, pričekajte ostale kako biste vidjeli, nemojte isprobavati nove tehnike za stolom.

Ništa od posluženog se ni pod kojim uvjetima, ne konzumira direktno nožem. Posluženo se nikako ne uzima vlastitim priborom! Izbjegavajte gestikulaciju s priborom u ruci jer to nije po pravilima bontona, a može biti i opasno.

Salveta se drži na koljenima i korisiti se isključivo za površno brisanje usta i vrhova prstiju. Velike salvete razmotavaju se na pola, manje se razmotaju cijele. Bitno je napomenuti da je držanje salvete na koljenima jedino ispravno, vezivanje iste oko vrata ili za pojasom nije po pravilima bontona.

Salvetu po korištenju odložite s lijeve strane tanjura, no ukoliko odlazite do toaleta ili napuštate prostoriju iz bilo kojeg razloga, stavite je na stolac, ne na stol. Salvetu odložite tek nakon što završite konzumaciju svih jela i pića. Dakle u slučaju da odlučite nakon ručka popiti i kavu, zadržite salvetu.

