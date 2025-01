Nino Raspudić: Zagrepčani se samo mogu zgražati nad licemjerjem Možemo

Podijeli :

Saborski zastupnik Nino Raspudić u Novom danu s Mašenkom Vukadinović komentirao je predsjedničke izbore, ali i odnos Andreja Plenkovića sa Zoranom Milanovićem.

Čestitka nije pristigla, premijer ne dolazi ni na inauguraciju, što sugerira da će obojica nastaviti gdje su stali.

“Sigurno da nas čeka isti ritam, ali ljudi su to izabrali. Birači žele gledati što i dosad pa će se to nastaviti. Bila Milanovićeva pružena ruka samo retorička gesta ili je stvarno bila pružena, druga strana trebala ju je taktički prihvatiti. Nije došlo do toga i gledat ćemo sukob dva ega”, kazao je Raspudić pa nastavio:

“Ili smo unutar zakona spojenih posuda, situaciji gdje Milanović služi Plenkoviću za hegemoniziranje njegovog biračkog tijela, a s druge strane on profitira od nezadovoljstva prema HDZ-u i Plenkoviću. Broj ljudi koji nije glasao za HDZ i Plenkovića odgovara broju onih koji su sad birali Milanovića. Šteta što se nije otvorila treća opcija, a bilo je prilike.”

Povijesni debakl

Iako su bili predsjednički izbori, SDP si pripisuje pobjedu. Kao što si HDZ ne pripisuje poraz.

“Jasno da se to veže uz HDZ, koji je imao čudan izbor s Draganom Primorcem. Dakle, HDZ-ova mašinerija bila je dovoljno poslušna da Primorac uđe u drugi krug, ali većina članova bila je zgrožena tim kandidatom pa je doživio povijesni debakl.”

Zadovoljan je kampanjom svoje supruge Marije Selak Raspudić.

“Nismo imali sredstava, protezali smo se koliko smo dugi. Osobno sam na štandu skupljao potpise, kao i drugi koji su vjerovali u našu priču. Veliki je rezultat završiti treći, a krenuo si s nule. Tako nešto nas obvezuje. Marija je već pet godina u Saboru i svaki glasač jako je dobro znao koga bira. Išla je s umjerenom retorikom, bez ikakvog populizma. Ponavljam, nije to samo kvantiteta nego i kvaliteta, a to je zalog za budućnost.”

Znači li to kandidatura na lokalnim izborima u svibnju?

“Treba vidjeti hoće li ovo postati šira priča. Moramo vidjeti i koliko ljudi bi nam se javilo s podrškom pa da vidimo može li se nešto realizirati. Imamo privilegiju strpljivo donositi odluke. Ali, zabavno mi je kako analitičari bez informacija nešto zaključuju. Kako znaju bolje od nas što mislimo i želimo? To su njihove ideje, ali mi je to dragocjeno što takvi nabačaji izazivaju panične reakcije, ponajprije s lijevog spektra.”

Kritizirao je pritom Možemo, kojim nije zadovoljan kao stanovnik Zagreba.

“Plaćam isto za smeće, a umjesto dvaput, ono se odnosi jednom. Znam i kakav je promet. Znam i što se govorilo o određenim poslovima, a sad se radi s tim ljudima i više. U kampanji Ivana Kekin govorit protiv Medikola, a Grad Zagreb sistematske preglede preseli u isti taj Medikol. Takvom licemjerju se Zagrepčani mogu samo zgražati. Ako ova vlast ostane još četiri godine, za našeg života se grad neće vratiti na razinu kao nekad”, zaključio je Nino Raspudić.

