Vozite li od srijede u Austriju, pazite na pravilo zbog kojeg možete ostati i bez 5.000 eura

Ispravne zimske gume moraju nositi jednu od ovih oznaka: M&S (blato-snijeg) ili M/S, M+S ili M.S. Iste oznake odnose se i na automobilske gume koje vrijede za sve sezone odnosno i zimi i ljeti. I te se gume smatraju zimskim gumama. Za njih vrijedi odredba da dubina profila ne smije biti manja od 4 milimetara.

Austrijski auto moto klub ÖAMTC i Austrijska servisna služba za pomoć na cestama ARBÖ upozoravaju vozače motornih vozila da od srijede, 1. studenoga u Austriji, prema zakonskim propisima, osobni automobili u prometu moraju imati na kotačima postavljene zimske gume. Navedena obveza odnosi se i na osobne automobile s “lakom” ili “teškom” prikolicom, kao i manja teretna vozila, ističe ÖAMTC. Isti izvor upozorava da zakonodavac propisuje obveznu zimsku opremu od 1. studenoga ove do 1. travnja sljedeće godine.

Pritom treba voditi računa da ispravne zimske gume moraju nositi jednu od ovih oznaka: M&S (blato-snijeg) ili M/S; M+S ili M.S. Iste oznake odnose se i na automobilske gume koje vrijede za sve sezone odnosno i zimi i ljeti. I te se gume smatraju zimskim gumama. Za njih vrijedi odredba da dubina profila ne smije biti manja od 4 milimetara. Ako su montirane zimske gume, onda sve četiri moraju biti gume za zimsku sezonu, poručuju iz ÖAMTC-a, prenosi Fenix magazin.

“Često otisnuta oznaka -pahuljice-također jamči da je ova guma proizvedena i testirana za posebnu upotrebu u zimskim uvjetima”, ističe se u odredbi. Iz ARBÖ-a ukazuju na važnost pravila 4:

“Također je važno osigurati da dobro poznato pravilo 4 (op. a. četiri iste zimske gume, kao i minimalni profil od 4 mm), bude u praksi doista primijenjeno kako bi vozilo bilo ispravno i sigurno na cesti“.

Kao alternativu zimskim gumama zakonodavac je predvidio i kombinaciju ljetne gume s lancima na najmanje dva pogonska kotača. To je samo dozvoljeno u slučaju, kako izvještava ÖAMTC, ako je cesta prekrivena snijegom ili ledom općenito prolazna ili gotovo prolazna.

Zakonodavac je za one koji se ne pridržavaju obvezne odluke o zimskim gumama predvidio izuzetno stroge kazne. Prometna policija u slučaju kontrole vlasnicima automobila koji u razdoblju od 1. studenog do 15. travnja u vožnji austrijskim cestama na kotačima nemaju zimske gume, može izreći kazne i do 5.000 eura, u slučaju da su tim činom u opasnost dovedeni drugi sudionici u prometu. Ako to nije slučaj, onda kazna za nepridržavanje odredbe o obvezno postavljenim zimskim gumama iznosi 60 eura.

Onaj tko tvrdoglavo ne želi staviti ni zimske gume niti lance za snijeg, može računati i na to da će policija, zbog sigurnosti prometa, njegovo osobni automobil udaljiti iz prometa.

ARBÖ upozorava da u slučaju prometne nesreće na prometnici prekrivenoj snijegom, ledom ili blatom, vozač automobila bez propisane zimske opreme može imati i dodatne pravne probleme sa svojim osiguravajućim zavodom odnosno osiguravateljem.

Dakle, tko od srijede kreće put Austrije, neka pripazi na ova pravila o propisanoj zimskoj opremi, ako ne želi “dobiti po džepu”.

