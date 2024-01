Hrvatski grb na putu prema Mjesecu, pilot za N1 otkrio što se događa s raketom

Podijeli :

CHANDAN KHANNA / AFP

Pilot i direktor hrvatske aviokompanije ETF Airways Stjepan Bedić, u emisiji Tajne svemira s Teom Blažević otkrio je sve o lansiranju hrvatskog grba na Mjesec.

Naime, 8. siječnja iz Cape Canaverala na Floridi lansirana je letjelica Peregrine, a na njoj se, između ostalog, našao i hrvatski grb. Sletjet će, ako se otklone trenutni problemi, 23. veljače i iza nje je tim Stellar. U kojem je od 2012. do 2015. bio upravo Bedić.

Također, osim prepoznatljivog grba, Hrvatska na letjelici ima SD karticu sa snimkama i fotografijama koje se tiču Lijepe Naše. A sve je omogućila tvrtka Astrobotic Technology sa sjedištem u Pittsburghu, s kojom je Bedić imao kontakte u prošlosti.

“Vodio sam jedan tim koji se natjecao za nagradu koju su financirali Google i XPRIZE fundacija. Trebalo je staviti rover na Mjesec pa poslati slike i video natrag na Zemlju. Astrobotic je bio naša konkurencija, hajmo reći. Ali smo dosta dobro surađivali svi mi koji smo se natjecali. A ja sam svojedobno 2012. držao u Washingtonu držao predavanja koja su se svidjela Astroboticu pa sam ostao s njima u kontaktu i nakon natjecanja. Javio sam im se kad sam vidio da su dobili NASA-ino financiranje i dogovorili smo da naša pošiljka bude odmah na prvom letu. Stavili smo SD karticu sa slikama i videima iz Hrvatske, poznatih i nepoznatih ljudi, neke koncerte i par vlasi kose”, kazao je Bedić.

Pitanje je hoće li se letjelica spustiti na površinu Mjeseca jer je počelo curiti pogonsko gorivo.

“Jako je zanimljivo… Kad se ide na Mjesec, svi misle da se ide direktno na njega, onako kako ga gledamo sad, no on kruži oko Zemlje, ona oko Sunca pa je to jedan komplicirani balet i možemo birati različite načine kako će letjelica doći tamo. Ideja je kad se lansira raketa, da to bude nešto ranije kako bi se dalo malo vremena ako nešto krene po krivu. A sad se to dogodilo i došlo je do curenja pogonskog goriva pa se letjelica počela nekontrolirano kretati. Gdje će to završiti, nitko ne zna. Jako je teško izračunati kretanje jer gorivo ne prestaje curiti”, istaknuo je pilot.

Projekt tim Stellar, koji je preuzeo prije desetak godina, nastao je nakon jedne jako zanimljive priče.

“Kad nešto želite napraviti, morate se ponašati kao da ste to već napravili. Onda više nema ograda. Istu stvar smo napravili s aviokompanijom, počeli smo prije par godina i u 2023. prevezli više od 400.000 putnika. Isto je i sa svemirskim projektom. Vidio sam da se ljudi više manje igraju Zvjezdanih staza, a vi danas morate napraviti biznis plan, budžet, procese, strategiju kako dođi do novca, kako uvjeriti investitore da će zaraditi. I onda se nismo mogli dogovoriti pa sam odlučio s par članova tima da mi vodimo neki tim i našli Stellar, koji je bio pred gašenjem. To je bilo prije deset godina pa nije bilo tako jakog interneta da nađemo kontakte i jedini način je bio zvati sve ljude u Americi s imenom i prezimenom čovjeka koji je vodio taj tim. Uvjeravao sam ga dva do tri mjeseca da nam ga prepusti i onda otišao u Washington kako bismo potpisali papire. Dao sam si misiju skupiti dobar tim, kad već nemamo novca. Našao sam ljude s jakim životopisima, ali 20 milijuna dolara nismo skupili, no ostali smo aktivni. Nešto smo napravili, inspirirali brojne ljude”, ispričao je zanimljivo iskustvo Stjepan Bedić.

