Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Sindrom zaboravljenog djeteta je fenomen kada se dijete zaboravi u parkiranom automobilu.

U posljednje vrijeme fenomen zaboravljenog djeteta je sve češći, a nerijetko završi smrću djeteta, pogotovo u ljetnim mjesecima i po velikim vrućinama.

Zašto dolazi do sindroma zaboravljenog djeteta?

Iako sam fenomen nije dovoljno istražen, smatra se kako se ovo može dogoditi svima. Ipak, najčešće se događa upravo roditeljima djeteta. Najčešće se radi o nenamjernom zaboravljanju i ostavljanju bebe ili malog djeteta u sjedalici u automobilu. Pokazalo se kako do zaboravljanja djeteta u automobilu dolazi kada su roditelji pod velikim stresom.

Ovo se većinom događa ljeti, zbog promjene dnevne rutine i odlaska na ljetovanje, što je isto neka vrsta stresa za organizam. Na sindrom zaboravljenog djeteta mogu utjecati i užurban raspored, nesvjesnost o ozbiljnosti ovog fenomena, kao na primjer kada roditelji dijete ostave u automobilu za vrijeme odlaska u trgovinu jer misle da se neće dogoditi ništa strašno, također i promjena u rasporedu vožnje djeteta s jednog roditelja na drugog koji inače ne vozi dijete pa se i ne sjeti da je dijete u automobilu, a do zaboravljanja može doći i zbog neispavanosti te multitaskinga.

Osim po ljeti kada su temperaturu u automobilu dvostruko veće nego izvan njega, ostavljanje djeteta može biti pogubno i kada je vani sunčani dan s ugodnom temperaturom jer temperatura u zatvorenom automobilu vrlo brzo raste, a to je onda opasno za djecu, ali i za kućne ljubimce koji su zaboravljeni u automobilu.

Zašto je za djecu opasno da dulje vremena budu u zatvorenom automobilu?

Osim što bebe i jako mala djeca ne znaju sama otići iz automobila, postoji još jedan razlog zašto je ovo opasna pojava za njih. Radi se o tome da njihovo reguliranje topline nije razvijeno dovoljno dobro, kao kod odraslih osoba. Odnosno, dječje tijelo se zagrijava tri do pet puta brže nego tijelo odraslog čovjeka.

Kao posljedica dolazi do toplinskog udara, odnosno do povišene tjelesne temperature, napadaja, dehidracije, nesvjestice, otkazivanja organa, teških oštećenja mozga i na kraju do smrti. Važno je napomenuti kako se sve ove promjene mogu dogoditi u vrlo kratkom vremenu.

Može li se sindrom zaboravljenog djeteta izbjeći?

Kako do ovoga nikada ne bi došlo potrebno je detaljno educirati roditelji, a pomoći mogu i neke jednostavne stvari koje svaki roditelj može napraviti prije vožnje s djetetom. Prije svega, treba izbjegavati voziti dijete nakon neprospavane noći ili kada je vozač pod stresom.

Važno je stvoriti navike kojih će se uvijek pridržavati dok se vozi dijete, na primjer da se često pogleda prema stražnjem sjedalu ili ako je potrebno staviti i alarm na mobitelu za približno vrijeme kada se stiže na lokaciju, koji će onda podsjetiti kako je još netko u automobilu. Pomoći mogu i pomagala u vidokrugu. Na suvozačevo mjesto se može staviti dječja igračka ili pelene, što će poslužiti kao podsjetnik da je dijete iza.

Zaključak

Sindrom zaboravljenog djeteta je fenomen kada osoba zaključa automobil i otiđe, a zaboravi uzeti dijete iz automobila. Ovo se može dogoditi svima, a razlozi mogu biti različiti. Važno je pravovremeno se educirati kako bi se ovi slučajevi spriječili.

