N1 komentar: Preokret u pregovorima prosvjednika i Vlade. Je li Anušić odigrao ključnu ulogu?

Donosimo jutarnju analizu našeg Ilije Radića.

Čini se da je preokret na pomolu, što bi za Vladu bio svakako veliki plus, da pred blagdane riješi problem ljudi koji dva tjedna prosvjeduju i blokiraju prometnice. Nešto se promijenilo jučer poslijepodne i bilo je to očito odmah, prilikom izjave u posljednje vrijeme vrlo ratobornog Tomislava Pokrovca. Umjesto povišenog tona i teških riječi, kako je to izgledalo nakon prethodnih sastanaka, ovaj put je pred medije izašao jedan miran čovjek pomirljivog tona.

Dakle, seljaci čekaju da im se dozvoli svinjokolja u njihovim dvorištima i promet mesnim prerađevinama pod nadzorom veterinara. Jučer im je rečeno da bi se to moglo dogoditi 15. prosinca. Odluku o prestanku ili nastavku prosvjeda donijet će najvjerojatnije danas, ali po intonaciji i riječima Tomislava Pokrovca, čini se izgledno da će se traktori s prometnica povući.

A što je to bilo drugačije nego na dosadašnjim sastancima, da je do jučer ljutiti vođa prosvjednika odjednom postao kooperativan i tih iako do konkretnog dogovora nije došlo, a sve o čemu su pričali, prosvjednici tek čekaju napismeno? Pa ono što je na prvi pogled najlakše primijetiti je da se u pregovore uključio novi ministar obrane Ivan Anušić, koji je strasti primirio puno uspješnije nego ministrica poljoprivrede Marija Vučković na sastancima i premijer Andrej Plenković svojim izjavama o radikalima i politiziranom prosvjedu.

Kada je Anušić preuzeo funkciju ministra, mnogi su govorili kako nema vremena napraviti velike stvari. No, on je zasukao rukave i u mandat krenuo punom parom. Sjeo je za stol s Tomislavom Debeljakom u Brodosplitu, nešto što je njegovom prethodniku Banožiću bilo nezamislivo. Zasad je razoružao i predsjednika Milanovića, koji s njim dijeli pozornicu sektora obrambenih snaga, dok je Banožiću zabranjivao ulaz u vojarne. Jučer su stigli i Bradleyi, projekt s kojim Anušić i nema direktne veze, ali piše se da su u njegovom mandatu isporučeni.

A sad je, čini se, zakoračio i na dio terena gdje bi HDZ i Plenković od njega mogli imati najviše koristi – smirivanje inatne Slavonije gdje su svoju nišu, na valu nezadovoljnih građana, pronašli Domovinski pokret, Suverenisti i Most. HDZ nije zadovoljan predizbornim anketama. Zbog toga premijer nervozu sve teže skriva i u javnim nastupima. Shvatio je da je vrijeme za čvrste i konkretne poteze. Tako je napokon smijenio Franu Barbarića. Za danas je najavio i predstavljanje rješenja za stadion u Maksimiru, a slanjem Anušića za pregovarački stol s Pokrovcem započela je i prva faza operacije povratka Slavonije. I Anušić je, čini se, taj ispit položio jer je za početak barem primirio prosvjednike. Ostaje samo pitanje kolika je šteta dosad učinjena i hoće li Slavonci do proljeća zaboraviti zbog čega su se na premijera i ministricu naljutili.

Nova zvijezda njegove Vlade pokazuje se Plenkovićev čovjek za najteže zadatke, a uspije li povratiti povjerenje Slavonije u HDZ, njegov kratki mandat ostavit će veliki trag u korist čovjeka koji ga je u Vladu i doveo. No, ne treba zaboraviti da Anušić i Plenković imaju vrlo turbulentan odnos. Nakon podrške na unutarstranačkim izborima, Anušić se prometnuo u jedinog HDZ-og kritičara Plenkovićevog rada, da bi se onda ipak priklonio njemu dolaskom u Vladu. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li na tome ostati ili će taj odnos ponovno prijeći u suparništvo. To će itekako ovisiti i o Plenkoviću. Naime, ako zasluži povjerenje birača i treći put, onda će Anušić biti jaki ministarski adut iduće Vlade. Ako Plenković krene prema Bruxellesu, onda bi Anušić mogao biti nasljednik s Plenkovićevom podrškom. A ako nekim slučajem Plenković izgubi vlast i HDZ-ovci krenu tražiti novog vođu, tko bi bio bolji nego čovjek koji se nije libio kritizirati Plenkovića, a kad je dobio priliku djelovati, probleme je rješavao.

