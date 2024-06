TNT komentar: SDP okreće novu stranicu sa starim imenom

Podijeli :

SDP okreće novu stranicu kaže abdicirani predsjednik te stranke - Peđa Grbin.

No, na toj novoj stranici piše staro ime – ono Zorana Milanovića.

Najveći je neuspjeh predsjednika SDP-a na odlasku što stranku nikada nije maknuo iz Milanovićeve sjene – čak ni onda kad je ovaj s Pantovčaka zastupao stavove dijametralno suprotne onima koje predstavlja SDP, čak ni onda kad je izgovarao stvari zbog kojem se sve do jednom SDP-ovcu dizala kosa na glavi, čak ni onda kad je SDP želio uvući u koaliciju s Bartulicom i Kolakušićem.

U osvit okretanja nove stranice – SDP je stranka kojoj je 8 godina nakon odlaska Milanovića sa čela stranke – Zoran Milanović jedini pravi brend.

SDP-ovac objasnio zašto nisu svi podržali Milanovića kao svog kandidata

To je stranka koja nije imala izbora nego ponovno dići ruke za Milanovića nakon što ih je on zajedno s Grbinom još jednom stavio pred gotov čin zatraživši tri dana pred sjednicu Glavnog odbora javno njihovu podršku za novu kandidaturu. Štoviše, mogu mu još i biti zahvalni jer da se on odlučio povući – koji bi to SDP-ovac imao dobre šanse osvojiti utrku za Pantovčak?

Sa svim svojim manama, s utegom propalog “lukavog plana” na leđima – Zoran Milanović objektivno je jedini izbor u ovom trenutku za SDP

Novo vodstvo SDP-a dobit će ga u amanet odlukom starog vodstva stranke – i ključno je pitanje za SDP sada tko je lider koji može ponovno izmisliti ne postGrbinov nego postMilanovićev SDP.

