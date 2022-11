Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne informacije o invaziji na Ukrajinu.

Britanci ponovno naglašavaju da ruske snage imaju problema s niskim moralom te da se nevoljko bore.

Kako pojašnjavaju Britanci, riječ je o jedinicama koje pucaju u vojnike koji dezertiraju ili napuštaju liniju borbe. Rusi su ovakve posebne jedinice imali i u ranijim ratnim sukobima, podsjeća britansko ministarstvo.

“Nedavno su ruski generali vjerojatno željeli da njihovi zapovjednici koriste oružje protiv dezertera, uključujući moguću pucnjavu kako bi se ubili takvi vojnike nakon upozorenja. Generali su također vjerojatno željeli zadržati obrambene položaje do smrti”, tvrde britanski obavještajci.

“Taktika pucanja na dezertere vjerojatno svjedoči o niskoj kvaliteti, niskom moralu i nedisciplini ruskih snaga”, zaključuju Britanci.

