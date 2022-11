Američki sigurnosno-obrambeni think tank Institut za ratne studije (ISW) je u svom najnovijem izvješću objavio da Ukrajina ima inicijativu na bojišnici te je na putu prema ostvarivanju goleme pobjede u Hersonskoj oblasti.

Usto ukrajinsko oslobođenje Hersona neće biti posljednja pobjeda Ukrajine u ratu, stoji u procjeni Instituta za ratne studije.

Analitičari ISW-a predviđaju da će se borbe nastaviti ne samo na jugu nego i oko grada Bahmuta u istočnoj regiji Donjeck, jedinom mjestu gdje ruske snage još uvijek pokušavaju napadati i zauzeti teritorij. Što se pak tiče sjeverne Luhanske oblasti, u njoj ukrajinske snage nastavljaju provoditi protunapad, objavio je ISW.

#Ukrainian forces steadily advanced in #Kherson Oblast on November 10 as #Russian forces conduct a withdrawal to the east (left) bank of the #Dnipro River.https://t.co/R32T0rDk8F pic.twitter.com/kYmo6m4Riw