Ispovijest Rusa koji je otišao živjeti u šumu kako bi izbjegao rat

Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin u rujnu prošle godine najavio djelomičnu mobilizaciju muškaraca, Rus Adam Kalinin je za tjedan dana odlučio da je najbolje da se preseli u šumu. On se zapravo ne zove Adam Kalinin, ali je za razgovor s BBC-jem odabrao to ime i prezime.

Ovaj informatičar je od početka bio protiv rata, a zbog plakata “Ne ratu”, koji je zalijepio na zid svoje stambene zgrade, završio je dva tjedna u pritvoru te je morao platiti novčanu kaznu.

Ipak, Adam nije među stotinama tisuća Rusa koji su napustili svoju zemlju. “Odlazak bi bio težak, to bi bio korak izvan moje zone komfora. Nije ni ovdje baš ugodno, ali svejedno… Psihički bi mi bilo jako teško otići”, ispričao je Rus za BBC, prenosi Index.

Adam je odlučio otići u šumu pa se oprostio od svoje supruge te podigao šator u kojem živi skoro četiri mjeseca. Za pristup internetu koristi antenu vezanu za stablo i solarne ploče. Rus je izdržao temperature do -11 Celzijevih stupnjeva i živi od zaliha hrane koje mu redovno donosi supruga.

Rus kaže da je život u divljini najbolji način da se izbjegne poziv za mobilizaciju. Ako mu vlasti osobno ne mogu uručiti poziv, onda ga ni ne mogu natjerati da ide u rat.

“Ne mogu ništa ako me fizički ne mogu primiti za ruke i odvesti do ureda za mobilizaciju. Ova obrana pali 99 posto”, rekao je.

Adam na neki način nastavlja sa svojim životom – i dalje radi osam sati dnevno na istom poslu kao informatičar iako tijekom zime nema dovoljno solarne energije da radi cijele dane. Zato sate nadoknađuje vikendom.

