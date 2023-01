Jakovina: Europa mora osigurati da se sukob ne prelije iz Ukrajine

Podijeli :

Izvor: N1

Povjesničar Tvrtko Jakovina u Točki na tjedan komentirao je situaciju u Ukrajini te položaj Europe među silnicama SAD-om, Rusijom i Kinom.

Komentirajući oklijevanje Njemačke da pošalje tenkove u Ukrajinu Tvrtko Jakovina je rekao:

Više od stotinu brodova s hranom čeka u redu kod Bospora SAD želi Wagner proglasiti zločinačkom organizacijom, evo što bi to značilo Misteriozno nestale jahte ruskog oligarha iz talijanskih luka. Policija ih traži

“Da su Nijemci i rekli da tenkovi mogu u Ukrajinu, trebalo bi više vremena da se Ukrajinci osposobe za korištenje zapadnih tenkova i da se riješi dio infrastrukturnih problema – tako teški tenkovi ne mogu preko postojećih mostova. Ne radi se samo o dobroj volji. Ova godina će za rat u Ukrajini biti značajna zato što je ruska strana uspjela konsolidirati dio napadačkih crta na sjeveru i pretvorila to u aktivnu obranu što ne ide u prilog ukrajinskoj strani.

Kao što je Zelenski rekao da vrijeme ne radi u korist Ukrajinaca, to je istina. Ako ne naprave nekakav proboj ove godine i ne prelome aktivnu obranu ruskih crta, može doći do zamrzavanja konflikta koje nikome neće odgovarati. Ova je zima prošla s punim skladištima plina, ne znamo kakva će biti iduća pa se otvara velik problem – ovaj rat može predstavljati završetak faze svjetske povijesti u kojoj se Europa našla u nezgodnoj situaciji koja joj neće ići u prilog.”

Na pitanje koja nas to onda iduća vrsta povijesti čeka, objasnio je: “Jedan hrvatski povjesničar iz Kanade je ovo vrijeme prije 24. veljače 2002. nazvao završetkom svjetskog blagostanja u koje smo ušli završetkom Hladnog rata. Ako će se više morati ulagati u energiju, u izgradnju industrijskih kapaciteta i pitanje radne snage te obranu, to znači drugačiji europski kontinent i niži standard. To je naša budućnost.

Ovaj rat je otvorio tu novu fazu koja zasad ne izgleda osobito pozitivno, no svijet mora riješiti najveći problem o kojem je u Davosu govorila finska premijerka – ako ovo ne stane, ako stanje s energetskom krizom postane normalno, pitanje je sljedećeg ruskog koraka i kako to može izgledati. S druge strane prekidanje komunikacija koje su Kinezi otvorili, tražit će alternativne pravce.”

Istaknuo je da Europa mora osigurati da se sukob ne može preliti iz Ukrajine. Ipak, smatra da pregovori zasad nisu mogući: “Pregovori ne mogu se dogoditi dok je taj teritorij okupiran.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.