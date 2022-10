Na društvenim mrežama se proširio video koji navodno prikazuje užasne uvjete s kojim se suočavaju tek unovačeni ruski vojnici u vojnim kampovima.

Video je na Twitteru podijelila i Julia Davis, kolumnistica za The Daily Beast i kreatorica ruskog Media Monitora. Na snimci se čuje nepoznati muškarac koji je nedavno unovačen, a koji tvrdi da se suočava s izuzetno lošim uvjetima u kampu.

On navodi da se iz kampa masovno krade te da su se brojni vojnici razboljeli zbog loših uvjeta.

Meanwhile in Russia: take a look at the way the newly-mobilized recruits are being treated. An unnamed man complains that his shoes, his money and his mattress got stolen. He says, that's just the way it is. Everyone got sick, because they are barely heating the tents. Grim. pic.twitter.com/z52jjgXCGn