Potresna slika rata: Dijete na benzinskoj puni neophodnu masku za disanje

Nakon snažnih napada na ukrajinsku infrastrukturu u srijedu, opskrba vodom u gradu s tri milijuna stanovnika potpuno je kolabirala zbog nestanka struje, a čak 70 posto grada bilo je bez struje.

Stoga ne čudi da su ljudi za punjenje mobitela i drugih važnih elektroničkih aparata koristili razna javna mjesta.

Tako se internetom proširila fotografija djevojčice koja na benzinskoj postaji u Kijevu puni svoju za život neophodnu medicinsku masku za disanje.

Fotografiju je podijelilo Ministarstvo obrane, ali i parlamentarna zastupnica Lesja Vasilenko koja je napisala:

“Ova je djevojčica morala na benzinsku postaju kako bi njen inhalator radio. Ovo je jednako potresno kao i otvorene operacije srca za vrijeme nestanka struje. Unatoč svemu život ide dalje, ali najranjiviji su u najvećoj opasnosti.”

