Stigla je prva reakcija Ukrajine na današnje Putinovo proglašenje ratnog stanja u četiri okupirane ukrajinske regije, za koje Moskva tvrdi da su dio Rusije.

“Uvođenje ‘ratnog stanja’ na okupiranim teritorijama treba smatrati samo kao pseudolegalizaciju pljačke ukrajinske imovine kroz još jedno ‘pregrupiranje’. Ovo ne mijenja ništa za Ukrajinu. Nastavljamo s oslobađanjem i deokupacijom svog teritorija”, objavio je na Twitteru Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

“Martial law” implementation on the occupied territories by RF should be considered only as a pseudo-legalization of looting of Ukrainians’ property by another “regrouping”. This does not change anything for Ukraine: we continue the liberation and deoccupation of our territories.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 19, 2022