Stigli zimski uvjeti: “Ni Rusi ni Ukrajinci neće obustaviti ofenzivne operacije”

Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je nove informacije o ratu u Ukrajini u kojima navode da su ukrajinske snage navodno stigle do istočne (lijeve) obale rijeke Dnjepar preko puta grada Hersona.

Ukrajinska volonterska specijalna jedinica za zračnu obavještajnu službu (Carlson) objavila je snimke 3. prosinca ukrajinskih vojnika koji su prolazili rijekom Dnjepar u čamcima. Poručili su da će ova operacija pružiti odskočnu dasku za naknadne ukrajinske operacije na Istočnoj obali.

Ako se to potvrdi, ovaj pristup istočnoj obali mogao bi otvoriti nove načine ukrajinskim trupama za operacije na tom dijelu. Ruske utvrde na lijevoj obali rijeke pokazuju da ruske snage predviđaju ukrajinske ofenzivne akcije na istočnoj obali, a obrambene linije grade južno od Dnjepra.

ISW navodi da su uvjeti u istočnoj Ukrajini sve više pogodni za viši tempo operacija dok dolazi zima. Ruski bloger je 3. prosinca naveo da se na određenim dijelovima zamrznulo tlo te se stoga očekuje da će ukrajinske snage vjerojatno pojačati tempo.

O promjeni vremenski uvjeta izvijestio je i čelnik luhanske oblasti Serhij Hajdaj koji je naveo da će ukrajniske trupe uskoro moći poboljšati svoje protuofenzivne operacije budući da se blato počelo zamrzavati na liniji Kremina-Svatove.

ISW također procjenjuje da će se cjelokupni tempo operacija vjerojatno povećati u narednim tjednima, jer hladno vrijeme omogućava da se tlo smrzava i u istočnoj Ukrajini gdje su operacije s obje strane zaustavljene zbog teškog blata.

Ni Rusi ni Ukrajinci vjerojatno neće obustaviti ofenzivne operacije u jednom od najoptimalnijih doba godine za mehanizirano ratovanje u ovoj regiji, zaključuje ISW.

