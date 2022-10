Ukrajina otkrila identitet “Duha Vinice”, pilota koji uništava dronove kamikaze

Ukrajinsko ministarstvo obrane otkrilo je identitet pilota poznatog pod nazivom "Duh Vinice".

Riječ je o ukrajinskom pilotu koji uspješno uništava iranske dronove kamikaze koje Rusi sve češće koriste u zračnim napadima na Ukrajinu.

O “Duhu Vinice” proteklih se tjedana pričalo sve više nakon izvještaja o ruskim gubicima na ukrajinskom nebu. Ministarstvo obrane Ukrajine u subotu je objavilo fotografiju pilota kojeg su nazvali “ubojicom Shaheda (naziv za iranske dronove kamikaze, op.a.)”.

Ministarstvo navodi da je ime njihovog heroja Vadim te da je dosad srušio već pet dronova i dva projektila.

“Ovo je ukrajinski pilot koji brani nebo iznad Vinice, ime heroja je Vadim”, napisalo je ukrajinsko ministarstvo uz fotografiju.

Shahed killer.

This is the 🇺🇦 pilot who is defending the skies over Vinnytsia. He has already shot down 5 "shaheds" and 2 missiles.

The hero's name is Vadym. pic.twitter.com/iFZGxZsQqf