VIDEO / Aktivisti četvrti dan blokiraju most u Beogradu: “Nećemo se micati dok ga ne prestanu rušiti”

Aktivisti građanske inicijative "Most ostaje" od 1. studenoga dežuraju na beogradskom Starom savskom mostu kako bi spriječili ulazak teške mehanizacije i njegovo uklanjanje.

Iz Ministarstva prometa stigla je vijest da će protiv nekih sudionika ovog prosvjeda biti podnesene kaznene prijave. Aktivisti koji su noć proveli na mostu za N1 kažu da ne mijenjaju planove i da će ostati dok ne obrane most te da ih u tome neće odvratiti nikakve prijave.

Aktivistica Ljubinka Kaluđerović kaže da je, za razliku od prethodnih, prošla noć protekla mirno, iako je u komunikaciji među aktivistima bilo nagovještaja da će biti intervencija na mostu pa je veća grupa aktivista tamo ostala dobar dio noći.

Kaže, aktiviste nije briga za kaznene prijave koje su podnesene zbog uklanjanja prometne signalizacije.

“To doista nije razlog da nas odvrati od poduzimanja radnji da se most očuva u sadašnjem stanju i učini prohodnim. Već četvrti dan promet teče neometano preko mosta zahvaljujući ljudima koji ovdje stoje. Da, skidali smo neke znakove, a znate li kako kažu? Piše da je most nesiguran za promet osim za beogradska teretna vozila na vodi. O čemu se tu radi? Ta vozila voze neki ljudi. Tko je imao obraza reći da je most nesiguran i pritom šalje neke ljude preko njega u kamionima težima od tone”, naglasila je Kaluđerović i dodala:

“Stari savski most je jako siguran, ali kolnik koji je uklonjen je devastiran, a šine su loše postavljene i to se može riješiti pa da i dalje imamo most.”

Istaknula je i da aktivisti ostaju na mostu te da se neće micati dok ga vlasti ne prestanu rušiti.

“Kad se to dogodi, rado ćemo otići jer je puno ugodnije spavati doma u krevetu nego provesti noć vani po ovom hladnom vremenu”, kazala je aktivistica.

