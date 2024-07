Dodik kaže da je američki veleposlanik podmićen i da ga želi ubiti

Podijeli :

Dejan Rakita/PIXSELL

Nakon što američko veleposlanstvo tjednima u medijima pita gdje su novci koje vlasti RS prikupljaju stalnim zaduživanjem, čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik u utorak je optužio veleposlanika da priprema njegovo ubojstvo a uz to je tvrdio kako on prima mito iako, sam priznaje, za to nema nikakve dokaze.

Dodik je već godinama u verbalnom sukobu sa svim američkim veleposlanicima koji su se izredali u BiH još od administracije Baracka Obame a sve je eskaliralo u protekle tri godine otkad je na toj poziciji Michael Murphy i SAD zaoštrava režim sankcija prema političkom vrhu Republike Srpske.

Sada su pod sankcijama ne samo Dodik nego i svi njegovi najbliži politički suradnici uključujući sve čelnike RS i članicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović.

Pod kaznenim mjerama američkog Ministarstva financija su i Dodikov sin i kći a na popis je dodana i povezana struktura tvrtki iz kojih se izvlačio novac za financiranje Dodika i njegove politike.

Svima su zatvoreni bankovni računi i ugašene kartice.

Veleposlanstvo SAD već tjednima vodi medijsku kampanju u kojoj opetovano postavlja pitanje gdje su novci koje vlasti RS prikupljaju stalnim zaduživanjem.

Sve je to izazvalo Dodikov otvoreni bijes prema SAD-u a posebice prema veleposlaniku Murphyju kojega smatra izravnim krivcem za oštre kaznene mjere kojima je izložen.

U utorak je ustvrdio kako Murphy za politiku koju provodi prima novce odnosno mito od bošnjačke strane ali za to nije ponudio nikakve dokaze osim “kuloarskih priča”.

“Јa ne mogu tvrditi, samo prenosim ono što sam čuo i što mogu čuti u kuloarima”, kazao je Dodik na konferenciji za novinstvo dodajući da je sve to čuo od ljudi iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) “koji to prate”.

Tvrdi i da politika sankcija nije dala rezultate koje su Amerikanci očekivali pa im, odnosno Murphyju, sada ostaje samo da ga fizički likvidiraju.

“Preostalo mu je još to da uradi, da da nalog i da se dogovori sa svojim ekstremnim službama. Mislim da je on spreman na to”, kazao je Dodik dodajući da se ipak uzda u to da u SAD-u ima razumnih ljudi koji to neće dopustiti.

Ranije je Dodik izjavio kako se nada pobjedi Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u SAD i vjeruje kako će to doprinijeti promjeni politike Washingtona prema BiH odnosno donijeti “više razumijevanja” za stajališta RS.

