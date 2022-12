Podijeli :

U nedjelju oko 17.30 sati, na dionici pruge od Pirota do sela Staničenja, kod mjesta Sopotski han, došlo je do skliznuća vagona na kompoziciji teretnog voza koji je vozio plin amonijak, i tom prilikom došlo je do curenja plina i velike koncentracije plina u atmosferi, priopćeno je iz MUP-a Srbije.

Apeliraju na građane koji žive u blizini da ne napuštaju svoje domove i da ne izlaze.

Također, promet između Pirota i Bele Palanke na autocesti i magistrali je u prekidu zbog slabe vidljivosti, a alternativni pravac je preko sela Ponor.

Piroćanci su u strahu, nitko ne izlazi iz kuće, izjavio je za N1 novinar Nenad Paunović, vlasnik portala Pirot Plus Online.

Oko 19 i 30 sati evakuirana je kompletna druga smjena u tvornici Tigar tajers i svi radnici su poslani kućama.

Paunović za N1 kaže da se u rasponu od 30 kilometara, od Bele Palanke do Pirota, osjeća jak miris amonijaka, a da je vidljivost toliko slaba da su neki automobili sletjeli s puta.

“Kao da si u tunelu bez svjetala”, opisuje Paunović.

Zbog slabe vidljivosti su, kako ističe, zatvorene i prometnice, tako da se iz Pirota ne može izaći, niti se u grad može ući. Jedini alternativni pravac je, kako kaže, preko sela Ponor.

Sedam hospitaliziranih

Trenutno je sedam pacijenata hospitalizirano u Univerzitetskom kliničkom centru Niš, četvero na odjelu reanimacije i dvoje na odjelu toksikologije. Jedna je osoba primljena naknadno.

Svi hospitalizirani su stabilnih vitalnih parametara s nadražajnim simptomima i blagim kemijskim opekotinama, prenosi reporterka N1.

Kako kažu u niškom kliničkom centru, sve hospitalizirane osobe su srpski državljani.

Srbija kargo: Do curenja došlo van naseljenog područja

Iz kompanije Srbija kargo priopćeno je da je do prevrtanja jedne vagon cisterne pune amonijaka došlo u 16 i 36 sati, van naseljenog područja, na dijelu magistralne pruge Niš – Dimitrovgad, između Pirota i Staničenja.

“U izvanrednom događaju nije bilo stradalih ni ozlijeđenih. Radi se o teretnoj kompoziciji koja svakodnevno prometuje na ovoj dionici, prevozeći sirovine iz Bugarske za Prahovo i Šabac. Teretna kompozicija je u svom sastavu imala dvadeset vagon cisterni, koje su u vlasništvu kompanije Eliksir”, navode iz Srbija karga.

Na lice mjesta su, kako se dodaje, izašle ekipe MUP-a kao i pripadnici vatrogasne službe Sektora za izvanredne situacije koji su zatvorili prilaz mjestu prevrtanja u krugu od četiri kilometra.

Željeznički promet je, kako se navodi, trenutno u prekidu.

Zajednička željeznička komisija za izvanredne događaje Infrastrukture željeznice Srbije i Srbija Кarga, utvrdit će uzrok ove nesreće, poručuje se u priopćenju.

