Europsko vijeće dodijelit će BiH status kandidata za EU?

Podijeli :

Izvor: Unsplash

Izgleda kako bi u Bruxellesu moglo doći do konsenzusa za dodjeljivanje Bosni i Hercegovini statusa kandidata za Europsku uniju.

kako piše Večernji list, Vijeće za opće poslove, priprema zaključke o BiH koji bi mogli biti prihvaćeni na summitu 27 premijera i predsjednika u četvrtak.

Premijer Andrej Plenković i grčki premijer Kyriakos Mitsotakis uputili su danas zajedničko pismo u kojem se zalažu za dodijeljivanje statusa kandidata BiH. Na tom summitu, odnosno sastanku Europskog vijeća, BiH bi trebala dobiti status kandidata ako se stvori konsenzus svih 27 država članica za takvu odluku, na sličan način kao što su u lipnju status kandidata dobile Ukrajina i Moldavija – kao snažnu (geo)političku poruku. I druga potvrda da se BiH približava statusu kandidata u ponedjeljak je došla iz Češke, koja “očekuje neku vrstu rješenja, na temelju uvjeta”, piše Večernji list.

VEZANA VIJEST Ozbiljno upozorenje za Europsku uniju: “Brže djelujte, prijeti nestašica plina”

“Uoči našeg sastanka ovoga tjedna, željeli bismo zajedno ponovo potvrditi snažnu potporu Hrvatske i Grčke dodijeljivanju kandidatskog statusa za članstvo u EU Bosni i Hercegovini na sastanku Europskog vijeća 15. prosinca. Trebali bismo iskoristiti ovaj kritičan trenutak za tu vitalnu odluku”, navodi se u zajedničkom pismu Plenkovića i Mitsotakisa.

Trenutak smatraju ključnim i kritičnim zbog, s jedne strane, potpuno izmijenjenog geopolitičkog okruženja u Europi izazvanog agresijom Rusije na Ukrajinu; i, s druge strane, važnim pozitivnim razvojem događaja u BiH nakon posljednjih općih izbora, navodi se u pismu upućenom predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu, proslijeđenom i svim članovima tog tijela.

Ako bi u BiH do četvrtka, dana održavanja summita u Bruxellesu, bila potvrđena nova vlada na razini Federacije BiH, koja je dogovorena između HDZ-a i stranaka Osmorke, to bi bio dodatni argument za lakše dobivanje statusa kandidata. Ali nije još jasno može li se to, zbog protivljenja SDA, dogoditi do četvrtka.