“Ja sam doslovno morao biti sirena”: Međunarodni akteri šokirani nekompetentnošću Civilne zaštite BiH

Katastrofalne poplave nisu se mogle spriječiti, ali je odgovor na katastrofu mogao biti bolji, smatraju mnogi. Sve ovo potaknulo je Tuzlanski kanton da prvi u BiH pokrene projekt postavljanja mjernih stanica na nekoliko lokacija koje će služiti za rano upozoravanje na poplave.

Zašto nije aktiviran alarmni sustav?

Dok traje potraga za nestalima, mnogima se postavlja pitanje je li moglo biti drugačije. Brojne su kritike upućene Federalnoj upravi civilne zaštite BiH.

Voda je razarala sve pred sobom, raznosila mulj i kamenje. Prekinula je opskrbu strujom i većinu priključaka. Mještani su u strahu za svoje živote mahnito pokušavali obavijestiti nadležne.

“Zvali smo pomoć, hitnu, policiju, GSS, čim bi krenuli došli bi. Ipak, došli su do dijela, most je pao i nisu mogli doći, ali bez panike. Gledam kroz prozor i voda bukvalno izlazi iz zemlje”, kaže Lejla Zalihić, iz Butorovića Polja.

“Uspio sam nazvati Garu, koji je pirotehničar, ali radi u GSS-u, kojeg osobno poznajem. Rekao sam Garo, Garo pomozi nam, voda dolazi do stropa. Rekao je da će kontaktirati vatrogasce i pozvati nas, ali mi smo tamo čekali dva sata i nije bilo pomoći”, otkriva Amra Jahić, Donja Jablanica.

Nekoliko sati nakon agonije počele su stizati prve spasilačke ekipe. Sve se dogodilo u gluho doba noći. Ljudi su uglavnom spavali. Zašto, pitaju se danas, nije aktiviran alarmni sustav?

Da su barem čuli sirenu koja je neprestano tulila tijekom rata, da ih je probudila, kažu, možda bi svi brže reagirali, možda bi se više ljudi spasilo.

“Doslovno sam ja bio sirena 15 minuta”

“Došao sam u naselje Trošnik gdje je voda već poplavila kuće, ljudi su spavali, ja sam doslovno 15 minuta bio sirena, budio ljude, ljudi su izlazili na terase, samo su postajali svjesni što se događa, pričali. ja gdje su svi bili. Onda sam u toj jednoj kući zatekao staricu, uspjela nam je otvoriti kad smo je probudili, ušli smo, izveli je, spasili je sigurne smrti”, kaže Sabahudin Klisura, načelnik općine Fojnica.

Znalo se da se sprema nevrijeme, ali kao da nije bilo preventivnih aktivnosti. Putujete li kroz Hrvatsku, dobit ćete i SMS poruku u kojoj lokalna civilna zaštita upozorava stanovništvo na nevrijeme s grmljavinom, tuču i obilne oborine. Kako funkcioniraju naše usluge?

“Imamo nekakve strukture, ali da bi to funkcioniralo u trenucima nesreća, morate imati izuzetno organizirane jedinice civilne zaštite na razini lokalne zajednice. Mi toga nemamo i onda trpimo strašne posljedice”, kaže Anes Podić, ekološki aktivist.

Na terenu, u rano jutro katastrofe, članovi Speleološkog društva Herceg među prvima su stigli čamcem iz pravca Mostara do stradalih. S opremom za proširenje odmah su počeli spašavati staricu iz uništene kuće. Ubrzo ih je, kako navode, prekinuo FUCZ s naredbom da sve prekinu i sklone se, jer će ispustiti novonastalo jezero iznad kuće. Tek u četvrtak je jedan od članova Speleološkog društva u potresnoj objavi na Facebooku napisao sljedeće:

“U glavi mi se vrti more pitanja: “Ako znamo da je tamo netko, zar to ne bi trebao biti prioritet, a ne isušivanje jezera, što će trajati satima. Što ako je kojim slučajem neka osoba preživjela ispod velikih ruševina nizvodno od jezera, potopit ćete je još jednom? Između ostalih, ova starica, do nje možemo doći sada, a nakon toga?

Odbili koristiti pse tragače

Kad smo krenuli skupljati opremu, momak pored nas je drhtavim glasom rekao: “Ljudi, hvala vam”. Zbog jakih emocija koje su zavladale kod svih, te napete situacije zbog same situacije, odlučujemo se povući u nadi da će nas kasnije angažirati”.

Nikad više nisu angažirani, a kako doznaje N1, međunarodne snage koje su kritičnog jutra bile na terenu bile su šokirane nesposobnošću Federalne civilne zaštite BiH koja je kasnije odbila koristiti pse tragače.

“Naši psi su atestirani, imamo dva psa, pogotovo ako se zna da je u tim prvim satima spašen dječak koji je bio ispod dvije tone ploča. Znači da je još bilo živih”, kaže Davorin Sekulić, koji nije samo novinar, već i vodič pasa tragača. Mnogo toga što je doživio na terenu ni danas mu nije jasno. Pogotovo zašto je teška mehanizacija na terenu tek nekoliko sati nakon katastrofe, a još nije jasno ima li preživjelih među nestalima.

“Znam da se to uopće ne radi, pogotovo u tim prvim satima. Nije mi bilo jasno, tada sam kontaktirao voditelja tima K9 našeg GSS Sarajevo, Marija, da ga pitam što se događa i on mi je zapravo objasnio da su odmah ujutro reagirali, da su stavili na raspolaganje sve raspoložive snage sa svim psima tragačima, ali da im je rečeno da psi nisu potrebni”, kaže Sekulić.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite danas nije odgovarao na poziv N1 BiH. Službe nisu odgovorile ni na mail upit od prije nekoliko dana, dok nam je Sabahudin Spahović danima s terena govorio da ne zaslužujemo izjavu. Inače, ovom ustanovom upravlja Vlada BiH.

