VIDEO / Drama u Novom Sadu, napadnuti studenti: Udarali su nas muškarci u crnom, bacili su šok-bombu!

Studentica novosadskog Filozofskog fakulteta i aktivistica neformalne grupe STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti) Mila Pajić i student tog fakulteta Srđan Đurić nalaze se na Hitnoj nakon što su ih fizički napale nepoznate osobe i privatno osiguranje zgrade Rektorata.

Kako je Srđan Đurić rekao agenciji Beta, incident se dogodio ujutro oko šest sati kada su studenti i aktivisti grupe STAV došli ispred Rektorata, gdje se održava drugi krug izbora za Studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. trebao održati danas, što ovi studenti smatraju nelegitimnim jer sudjeluje samo jedna lista.

Tamo su primijetili skupinu od tridesetak mladića odjevenih u crno, s maskama, kapama i maskama, koji su studentima bacili šok bombu pod noge, dodao je Đurić.

Tada su nas počeli gurati, udarati, a napali su i službenu osobu, policajca”, rekao je Đurić.

Mila Pajić i on našli su se između osiguranja Rektorata i tih nepoznatih momaka u crnom koji su pokušali ući u Rektorat, pa su studenti napadnuti s dvije strane.

“Pao sam, pa sam ustao, a onda sam dobio udarac u noge. Jedan čovjek mi je izbio telefon iz ruke i udario me, to je bilo dosta grubo s njihove strane”, rekao je Đurić.

Policija stigla za sat i pol

Policija je pozvana čim je došlo do topovskog udara, ali je stigla tek nakon sat i pol, rekao je Đurić.

“Nakon pregleda u Urgentnom centru vratit ćemo se tamo i pozvati građane da dođu pred Rektorat, da brane autonomiju Sveučilišta i da se građani, studenti, studenti, svi jednostavno brane od srpskog naprednjaka. Stranke i njihovih batinaša”, rekao je Đurić.

Izbori za Studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koje su u više navrata blokirali studenti iz organizacije STAV tvrdeći da su izbori nelegitimni jer na njima sudjeluju samo predstavnici s liste Studentskog zbora, završeni su. odgođeno za danas, u zgradi Rektorata Sveučilišta u Novom Sadu.

Blokirali zgradu kako bi spriječili izbore

Studenti grupe STAV ljetos su dva tjedna blokirali zgradu Rektorata kako bi spriječili održavanje izbora.

VIDEO / Napad na studente ispred zgrade Rektorata u Novom Sadu: Ima ozlijeđenih, čula se i eksplozija

Blokada rada Rektorata započela je jer su planirani izbori za Studentski parlament Filozofskog fakulteta, što, kako navode iz STAV-a, nije legitimno jer Statut Filozofskog fakulteta i pravila impliciraju da izbori mogu biti samo organizirati u zgradi fakulteta.

Iako su izbori za studentski parlament Filozofskog fakulteta zakazani za ponedjeljak u osam sati – zgrada Rektorata zakupljena je za potrebe konferencije Cyber ​​​​resilience in the age of smart.

Novinarima uskraćen ulaz

Unutar zgrade Rektorata nalaze se pripadnici osiguranja konferencije, osiguranja Rektorata, te članovi i predstavnici studentskog parlamenta.

Osiguranje konferencije odlučuje tko će ući u zgradu, a novinarima je, iako im je prvotno rečeno da će moći ući, i dalje uskraćen ulazak uz obrazloženje da nisu platili kotizaciju za konferenciju i da nisu studenti koji mogu glasovati na izborima .

Studenti iz neformalne grupe STAV došli su rano jutros pred zgradu Rektorata – s namjerom da spriječe održavanje ovih izbora za koje tvrde da su nezakoniti i nelegitimni, jer je jedini kandidat na izborima Sindikat studenata, koja je godinama na čelu sabora, pa i zato što se izbori održavaju u zgradi Rektorata, suprotno Statutu fakulteta i Pravilniku o provođenju izbora za studentski parlament.

Podsjećamo, iz istih razloga studenti iz neformalne grupe STAV ljetos su dva tjedna blokirali Rektorat.

