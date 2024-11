Premijer Srbije: Nije vrijeme za političke odgovore, samo monstrum može reći da je ovo ubojstvo

Podijeli :

Premijer Srbije Miloš Vučević, koji se trenutno nalazi u Šangaju, komentirao je nesreću na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Rekao je kako nitko nema sve podatke jer je riječ o složenoj problematici.

Rekao je i kako se u ovom trenutku ne zna puno o lancu odgovornosti za pad nadstrešnice.

“Istina se mora reći. Nitko ne raspolaže svim podacima jer je to vrlo složena problematika. Je li se nešto radilo? Ako je, kada se radilo i što se točno napravilo? Kako je došlo do nesreće? Kako je ta struktura mogla popustiti? To su mnoge dileme i mnogo je oprečnih mišljenja ljudi iz same struke”, rekao je Vučević.

Plakati na kojima su Miloš Vučević, Tomislav Momirović i Goran Vesić, s porukom “Korupcija ubija – odgovarat ćete!”, osvanuli su na četiri lokacije u Novom Sadu.

Na pitanje kako se osjeća zbog tih plakata, Vučević je rekao da “nije vrijeme za političke odgovore”.

“Dani žalosti u samom Novom Sadu svakako su vrlo teški dani za obitelji poginulih. I to je tragedija. Skandalozno je da netko ovo nazove ubojstvom. Znate kakav monstrum morate biti da kažete da je netko ubio te ljude. Pa morate biti ozbiljan monstrum da mislite da je netko napravio nešto da ubije neke ljude. I ne mogu spriječiti nekoga da tako razmišlja, nažalost. Ali, bit će vremena za političke rasprave, političke odgovore”, rekao je.

