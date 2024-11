VIDEO / Prodao njivu za potrebe širenja groblja pa mu je vraćena – sa 150 sahranjenih

Podijeli :

Prije 17 godina Slaviša Jovanović iz okoline Niša prodao je svoju njivu za proširenje groblja. Budući da mu novac nije u cijelosti isplaćen, tužio je općinu. Nakon deset godina postupka, pravosuđe mu je umjesto novca vratilo zemlju, ali s tijelima 150 pokopanih susjeda i rođaka. U problemu se našlo i selo jer "novi vlasnik" groblja nije ovlašten organizirati sprovode.

Grad nije do kraja platio

“Jednostavno ne mogu podnijeti ovo. Da vam kažem, sve mi je toliko neprijatno da noću ne mogu da spavam”, kaže Slaviša Jovanović.

Kako da spava kad mu je vraćena obiteljska njiva, koja je 2007. godine prodana Vijeću građana za groblje, ali sa 150 pokopanih ljudi?

Predsjednik Vijeća građana Donjeg Međurova Žarko Rajković navodi kako grad nije sve do kraja platio pa je “zato i nastao problem”.

Ja bih sad trebao sve tužiti što su svoje pokojne najmilije iskopali i odveli negdje drugdje”, kaže Jovanović.

A gdje drugdje, pita se, kad je njegova njiva već 17 godina novo groblje u selu. Aktualni predsjednik Vijeća građana, a ne onaj koji je, kaže, kupio zemljište u ime općine, očekuje da će Vlada unatoč sudskoj presudi otkupiti ovu parcelu, jer ju je nemoguće vratiti u prvobitno stanje.

Groblje brodova: Neobičan dio grada u kojem plutaju olupine iz Drugog svjetskog rata

„Što ćemo s ovim pokojnicima? Mislim da ćemo riješiti ovaj problem. I to bez suda, šta će on tu raditi tu, hoće li sijati pšenicu, žito ili će ubirati rentu od ovih mrtvih?”, upitao je Rajković.

Slaviša Jovanović navodi da mu “ne pada na pamet da to radi”.

“Bio sam prije dva tjedna kod predsjednika općine i bio je dogovor da on stupi u kontakt s načelnikom i to riješi, rekao je.

Prizivni sud je zapravo odlučio poništiti dvije presude Osnovnog suda u Nišu, kojima je odlučeno da mu se isplati ostatak novca, a da teren ostane groblje. Umjesto toga, Jovanović kaže da je platio 180.000 dinara (1538 eura) da mu Apelacioni sud “vrati ono što je njegovo, odnosno 20 ari”.

I to na ime sudskih troškova. Ako je ugovor potpisan nezakonito, kako danas tvrde na niškoj Paliluli, a u njemu stoji da je jamac općina Palilula, Jovanović se pita: “Zašto ste onda prebacivali sredstva? Sada je to protuzakonito, a cijela procedura natječaja, komisija… To je radila njihova služba, a ne moj otac”.

Sa Palilule u Nišu – bez izjava. Predsjednica kaže – rade na rješenju. Vlasnik 150 grobova kaže da će pričekati do kraja mjeseca.

