Jedan srednjoškolac iz Novog Sada otkrio je u razgovoru za N1 Srbija kako stranka aktualnog srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, SNS, učenicima obećava između 40 i 60 eura "po sigurnom glasu".

Mladić je ispričao kako mu je obećano 60 eura, ali on nije htio sudjelovati u skupljanju glasova pa već tjednima u džepu nosi tri papira s po 20 glasova.

“Nemam vremena i ne želim se baviti takvim stvarima. Novci su dobri, ali smatram da to nije u redu”, rekao je srednjoškolac koji je želio ostati anoniman te dodao kako “ovo nije ništa novo, događalo se i prethodih godina”.

“Preporuka tih iz SNS-a je bila da idemo prvo do starijih ljudi jer oni svakako glasaju za SNS. Jedan moj drug je dobio 20 papira, radi to već drugu godinu. Prošle godine je dobio pare, ali netko i nije”, kaže ovaj srednjoškolac objašnjavajući da je njihova “obveza” da “te ljude” automobilom odvezu do glasačkog mjesta, pričekaju ih i onda bi po završetku glasanja “trebali dobiti pare, ali eto, netko prošle godine i nije”, govori on.

Ruski diplomati koji su zbog špijunaže protjerani iz EU-a, sada su u Srbiji

Također, dodaje da neće glasati na narednim izborima jer, iako je punoljetan, ne sviđa mu se SNS, a drugu političku opciju koja mu je prihvatljiva nije još pronašao.

Ovaj srednjoškolac, iako ima dosta toga što zamjera vlasti i državi u kojoj živi, ipak, kaže da bi ostao u Srbiji.

“Volio bih raditi u IT sektoru, živjeti ovdje, a raditi za neke strane kompanije i ovdje lijepo živjeti od tih para”, kaže za portal N1 novosadski srednjoškolac pokazujući prazne papire SNS-a s rednim brojevima koje je trebalo popuniti sigurnim glasovima, od kojih je po papiru mogao zaraditi 800 eura, a njegov prijatelj, koji mu je papire dao, čak 1.200, piše N1 Srbija.

