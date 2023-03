Uvjeti u tvornici u kojoj je umrla žena: “Tko se buni, otkaz ili nema bonusa”

Podijeli :

Nova S

Nekadašnji radnik tvornice Leoni u Kraljevu Darko Bosić ispričao je za Nova S svoja iskustva i iskustva svojih kolega u ovoj tvornici. Kaže da mu je najviše smetala psihička tortura i što se, kako kaže, nisu smjeli oglasiti ako im nešto smeta jer tko se buni, dobija otkaz ili opomenu i skidanje bonusa od 5.000 dinara.

Navodi da posljednjih tjedana njegove kolege rade po 10, a neki i po 12 sati. “Ljudi padaju, neki dan sam oko 20 sati navečer vidio Hitnu pomoć”, dodaje. I prenosi da mu kolege pišu da jedna šefica mjeri vrijeme provedeno na WC-u i piše opomene za prekoračenje pet minuta.

Žena preminula od ozljede na radu, kolege se požalile na teške uvjete u tvornici

Podsjetimo, radnica tvornice Leoni u Kraljevu Danka Ranković preminula je četiri dana nakon ozljede na radu. Dok radnici tvornice za portal N1 navode da trpe veliki pritisak tokom rada i da smjene često traju i po 10 sati, u kompaniji Leoni to negiraju.

Kažu da je Danka Ranković zadobila ozljede na radu 21. veljače “prilikom slučajnog spoticanja i pada”. Negiraju da je radila 10 sati tog dana i cijeli tjedan prije toga. Zaposlenoj je, dodaju, na licu mjesta pružena adekvatna pomoć, nakon čega je upućena na daljnje preglede i istog dana puštena na kućno liječenje. Danka Ranković je preminula 25. veljače.

“Šuti – inače ćeš dobiti otkaz ili pisanu opomenu”

Bosić je, kaže, radio devet mjeseci na poziciji operatora u proizvodnji i na “specijalnim procesima”. Mijenjali su nas ovisno o potrebama posla, jesmo li potrebni tu ili na nekom drugom radnom mjestu, ispričao je.

Szijjarto za N1: U Ukrajini ne umiru ni Nijemci ni Danci nego Mađari Njemačka “pokazala zube” Katoličkoj crkvi

“Najviše mi je smetala ta psihička tortura. Doslovce si u svakom trenutku pod nekom tenzijom. Moraš šutjeti jer dolazi ovaj, onaj, kupci… Šuti – inače ćeš dobiti otkaz ili pisanu opomenu. Doslovce je gušena sloboda govora, nisi se smio oglasiti ako ti je nešto smetalo. Svaka pobuna, bilo što – da se netko bunio za svoja prava, bilo je samo da će dobiti otkaz, da će biti pisana opomena, da će mu skinuti bonus od 5.000 dinara što je ljudima, gledajući kompletnu situaciju u Srbiji, puno. Oni su tako shvatili – da mogu raditi s ljudima što hoće”, naveo je Bosić.

Priča da, kad su njegove bivše kolege saznale da će dati izjavu za Nova S, da su mu poslali desetine poruka. “Poslednja tri tjedna rade od 6:30 do 16:30 i od 16:30 do 2:30 ujutro, s tim što specijalni procesi rade i po 12 sati. Ljudi padaju, prije neki dan sam oko 20 sati navečer vidio Hitnu pomoć, kolege su mi pričale da nije rijetka pojava – svaki drugi, treći dan se pojavi Hitna pomoć”, prenosi.

Navodi da je njegova supruga u istoj tvornici dobila otkaz, odnosno da joj nisu produžili ugovor jer im je rekla da ne može da radi 10 sati jer imaju dvoje male djece kod kuće.

Mjerenje vremena provedenog na WC-u

Radnici, kako prenosi reporter Nova S, kažu da kad dođu poslovođe iz Njemačke – onda je sasvim druga priča. “Bio sam prisutan kad su dolazili ljudi iz Njemačke – nama je ciljani broj proizvoda na traci bio 50, a kad su došli bio je 25”, kaže i dodaje da su takvi ciljevi ostali dok su menadžeri iz Njemačke bili tu, a čim su otišli – povećali su im ponovno.

“Jučer sam dobio poruku da jedna šefica na “modulima” svojim radnicima mjeri vrijeme koliko se zadržavaju u WC-u, a ako se zadrže više od pet minuta – piše opomenu i skida bonuse”, kaže Bosić koji ističe da je potrebno najmanje tri, četiri minute samo da se ode od tog mjesta (modula) do zahoda. Isto to potvrdila je i radnica Leonija koja se javila portalu N1, a htjela je ostati anonimna (ime poznato redakciji).

Izrabljivanje radnika

Ljudi moraju šutjeti jer hrane djecu od te plaće, a kako kaže – često supružnici rade tu.

Još dvije zemlje na rubu rata? “Ovo je vrlo, vrlo opasna situacija”

Navodi i da radnici, koji rade prvu, drugu, treću smjenu, prime najviše 49.000 dinara (oko 420 eura).

Predsjednik sindikata Sloga, najvećeg u toj tvornici, Željko Veselinović kaže za N1 da situacija u Leoniju i nekim drugim firmama nije sjajna, da su generalno tvornički radnici u Srbiji izrabljivani, mobingirani i šikanirani “i to najviše u kineskim i turskim kompanijama”, a da inspekcija rada “ne može ništa”. Postaje sve gore i gore i ne vidim kako se to može riješiti osim da se promijeni Zakon o radu, dodaje Veselinović. Kao veliki problem ističe i preraspodjelu radnog vremena. To je, kako kaže, ono što je problematično i u tvornici Leoni. Dodaje da se ta kompanija pridržava zakona, ali problem je, kako ističe, što ti zakoni nisu dobri.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Znate li koliko dugo trebate čuvati dokaz o plaćanju računa i režija? Kasnite s plaćanjem? Automobil će vas uskoro upozoravati, zaključati se i otići