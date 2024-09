VIDEO / Hrabre djevojke razotkrile pedofile i manijake: “Hrvatska policija nije znala otvoriti ZIP file”

Podijeli :

Udruga za osnaživanje i razvoj žena i građanki OsnaŽena iz Srbije predstavila je nastavak istraživanja, pod nazivom "Telegram iza sjene - Balkan porn", o Telegram grupi koja dijeli osvetničku pornografiju, a koja prema njihovim riječima ima 60.000 članova.

Jedna od autorica istraživanja Ana Zdravković za N1 kaže da je grupa ugašena, ali i da policija i tužiteljstvo ne reagiraju na dokaze koje im šalju, kao ni na prijetnje koje su djevojke iz udruge primile.

“Fokus istraživanja bila su četiri admina te grupe od kojih je jedan bračni par koji se zovu Merix i Kimilix, i oni su pored osvetničke pornografije odlučili da kao vid osvete jednom čovjeku kače slike njegove maloljetne kćerke na sajt za upoznavanje i tome privuku pedofile, uz strašne komentare”, izjavila je Zdravković.

Na snimci, koja je objavljena na društvenoj mreži X, mogu se čuti glasovne poruke koje je Merix slala muškarcu koji je bio meta njene osvete, kao i prepiska koju su njih dvoje imali. Merix u porukama obavještava muškarca da je objavila fotografiju njegove kćerke, djevojčicu naziva pogrdnim imenima i govori mu kakve poruke je djevojčica navodno dobila od odraslih muškaraca, kao i da će ubrzo biti poznato tko je.

Zdravković kaže da su do snimke došle same, ali da su kontaktirale oca djevojčice kako bi dobile informacije je li autentičan.

“Mi smo se javile tom čovjeku osobno da provjerimo je li to točno. On je rekao da se to stvarno dogodilo, ali da on ne želi podnijeti kaznenu prijavu protiv te žene. U Balkan pornu se uglavnom dijeli osvetnička pornografija, a kada smo objavili prvo istraživanje, oni su mislili da smo se njima obraćali, to su osobno shvatili pa su nam počeli prijetiti”, priča Zdravković.

“U jednoj večeri ugasili smo 20 grupa”

Kaže i da su uspjele ugasiti grupu, kao i desetke sličnih.

“Mi smo prije par mjeseci isprobale to s tri grupe u kojima se dijelila dječja pornografija, pozvali smo ljude da svi pošalju e-mail poruke korisničkoj podršci Telegrama i uspjeli smo ugasiti te grupe nakon par sati. Odlučile smo da nakon što objavimo ovo istraživanje pozovemo ljude pa da ugasimo sve slične grupe, probali smo skupiti što više grupa i uspjeli smo u jednoj večeri ugasiti 20 grupa”, naglasila je.

Kako je objasnila, Telegram je prepoznao ove ljude kao administratore i čim pokušaju otvoriti neku drugu grupu, oni ih gase. Žena koja se predstavlja kao Merix upućivala je razne prijetnje djevojkama iz udruge OsnaŽene. Zdravković tvrdi da ni policija ni tužiteljstvo nisu reagirali.

“Policija nije reagirala. Imamo ženu koja je javno priznala da je kačila pornografske snimke djeteta da bi se osvetila čovjeku. Njima je sve to smiješno, to je njima čista zabava. Hvale se kako imaju veze u policiji i tužilaštvu i da njih neće nikada uhapsiti”, navodi Zdravković.

“Dokaze ću im odnijeti na disketi”

Dodaje da su krajem srpnja poslale prijavu Višem javnom tužiteljstvu. Međutim, kaže, reakcije nema.

“Stvarno ne znam zašto. Ok, oni stalno pričaju da nemaju kapacitete. Evo, mi smo sjele, poslale smo vam dokaze, zaposlite nas ako nemate kapacitete, mi ćemo ih hvatati, nas tri djevojke koje nemaju nikakve veze s traženjem IP adresa, uspjele smo vam prikupiti informacije. Vi ne reagirate, nas ne zovete”, kaže.

Kako je ispričala, slale su i dva upita sa zahtjevom za informacije od javnog značaja, stigao im je odgovor na jedan – da taj slučaj ne postoji.

“Predmet nije formiran. Jedino što mi pada na pamet je da, kao što se dogodilo u Hrvatskoj, ne znaju kako otvoriti ZIP dokument. Ako je to problem, odnijet ću im na disketi sve dokaze”, poručila je Zdravković.

