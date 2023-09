VIDEO Vučić ministre poslao u dućan pa poslije zajedno jeli parizer

Podijeli :

Kao što je predsjednik Srbije obećao - na njegovom Instagram profilu objavljen je video na kojem Aleksandar Vučić, u društvu ministara Siniše Malog i Tomislava Momirovića jede parizer čije pojeftinjenje je osobno Vučić i najavio. Ta njegova najava izazvala je brojne komentare poslije kojih je i zakazao današnji obrok "uživo".

“Prethodno su Toma Momirović i Siniša Mali otišli u trgovinu i kao što smo i obećali, onima koji su to od nas zahtijevali, nije to bio naš hir, još su rekli da to ne smijemo i nećemo jesti… Kupili su pola kilograma parizera domaće proizvodnje, kupili su dvije litre jogurta, dva kruha i majonezu ‘Dobro’ i ukupno je cijena 585 dinara”, kaže na snimci Vučić.

Istaknuo je i da je cijena tog parizera po kilogramu čak 140 dinara jeftinija. “Sretan sam jer nešto na čemu smo svi odrasli i što narod voli jesti i ja često jedem u avionu kad idem u inozemstvo, tražim da mi naprave sendviče baš od ovakvog parizera…”, kaže, između ostalog, Vučić.

Sljedećeg tjedna pojeftinit će još deset važnih proizvoda. Sretan sam što možemo pomoći našim građanima, naveo je Vučić.

Vučić je rekao i da je cilj objavljivanja videa “demantiranje svih laži” koje se objavljuju, pa i one da vlast ne smije pojesti parizer jer je u pitanju hrana lošeg kvaliteta, a on misli da je odlična.

