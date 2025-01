Vučić popušta studentima: Spreman sam potpisati pomilovanje i odustati od kaznenog progona

Podijeli :

Sasa Djordjevic / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o zahtjevima studenata koji su na 24 sata blokirali Autokomandu, rekao je da je spreman, za one koji to žele, potpisati odluku o pomilovanju od kaznenog progona.

Govoreći o studentskim zahtjevima, među kojima je i odbacivanje optužbi protiv uhićenih i privedenih na prosvjedima, Vučić je rekao da je spreman potpisati pomilovanje.

“Trinaest studenata i profesora je procesuirano i za sve je predviđeno donošenje odluke o pomilovanju. Nikada nisam donosio odluku o pomilovanju, to je uvijek riskantno, ne možete uzimati pravdu u svoje ruke, time se otvara Pandorina kutija. Čekali smo trenutak da tužiteljstvo odbaci dio kaznenih prijava, postoji osnovana sumnja da su počinili kaznena djela. Ja ću, ako ne postoji drugo rješenje, u skladu sa zakonom, bez obzira na to što će, zbog principa, razumijem koliko je važno, biti spreman za one koji to žele potpisati pomilovanje od kaznenog progona, i to ću učiniti najkasnije do srijede. Ostaje još zahtjev za prekršajna djela, a to je za MUP”, naveo je Vučić.

Vučić kaže da su javna tužiteljstva pokrenula kaznene postupke protiv 37 osoba zbog napada na studente i profesore. Postupci su pokrenuti protiv 26 osoba u Beogradu, osam u Novom Sadu, dvije u Šapcu i jedne osobe u Vršcu, rekao je Vučić, ocjenjujući da je time ispunjen drugi zahtjev studenata.

Predsjednik je naveo da je objavljena cjelokupna dokumentacija u vezi s nadstrešnicom na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, u čijem se urušavanju 1. studenog smrtno stradalo 15 osoba.

“Ministarstvo je objavilo relevantnu dokumentaciju, posebno ono što su smatrali da je povezano s kaznenim djelima. Na web stranici Vlade nalazi se više od 13.000 dokumenata. Ni ta objavljena dokumentacija nije bila dovoljna, izašli su i konkretizirali zahtjeve u okviru prve točke, sistematizirali ih u čak 24 točke. Učinili smo dodatni napor da provjerimo što od toga imamo. Policija je otišla kod svih podizvođača i prikupila dokumentaciju, ostalo je još sedam ugovora podizvođača s podizvođačima. Sve što smo imali dostavili smo. Ovo je i nama lekcija da ne pomislimo da je moguće da netko djelomično nešto uradi, da netko sakrije dokument, već da sve mora biti potpuno transparentno”, izjavio je Vučić.

