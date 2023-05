VIDEO | Hrvatska skočila na kladionicama za Eurosong

Podijeli :

Nakon što se Let 3 sinoć plasirao u finale Eurosonga, kladionice u prvi mah nisu dobro reagirale te smo pali na ljestvici, no čini se kako se do jutra stanje popravilo.

Hrvatska se na kladionicama trenutno zeleni te je skočila sa 17. na 15. mjesto.

S vrha kladionica i dalje se ne skida Švedska, čija se predstavnica Loreen u finale plasirala s pjesmom Tattoo. Zatim slijede Finska i njezin predstavnik Käärijä s pjesmom Cha Cha Cha te Ukrajina. Na četvrtom mjestu je Francuska, dok je peto mjesto zauzela Španjolska.

Kladionice su točno predvidjele svih 10 zemalja koje su se sinoć plasirale u finale iz prve večeri, a ako se opet ne varaju, iz druge večeri dalje bi se trebali plasirati predstavnici Austrije, Cipra, Australije, Armenije, Slovenije, Litve, Gruzije, Belgije, Poljske i Danske.

