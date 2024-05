Benčić o DP-u: Oni koje drže ruku na srcu dok svira himna zapravo drže novčanik

Podijeli :

Sandra Benčić, koordinatorica Možemo!, u Novom danu je s našom Mašenkom Vukadinović komentirala dogovor između HDZ-a i Domovinskog pokreta te što očekuje od ove suradnje.

Kaže da postoje dva lica DP-a. “Jedno njihovo lice, Imovinskog pokreta kako ih ja zovem, struja koju zanima energetika, eventualna privatizacija dijela HEP-a i državnih poljoprivrednih zemljišta, što mislim da je od osobitog interesa Radiću. Drugo lice se tiče smanjivanja pava određenih skupina i širenje jedne vrste društvenog uređenja kojem Hrvatska nikad nije bila sklona i kojemu je Hrvatska pružala otpor. To je jedna razina specifične retrogradnosti.”

Kaže da će se oni korisiti ideologijom kako bi “stvoriti društvenu maglu dok oni privatiziraju ili na drugi način sebi prisvajaju strateške resurse Hrvatske”.

Navodi da u DP-u postoje i radikalne struje koje žele smanjiti određena ljudska prava. “Ne kažem da to oni ne žele provesti, samo kažem što je njihovom stvarnom šefu (op.a. Radić) primarni cilj.”

“To njihovo zamagljivanje nije da neće imati žrtve, imat će ozbiljne žrtve – žene, rodne i nacionalne manjine, ali i društvo u cjelini jer ćemo ići debelim korakom unatrag ako oni provedu svoj program.”

Ddoaje da je i ranije bilo takvih pokušaja, ali da je hrvatsko društvo dosad pokazalo otpornost prema takvim “nazadnim poltikama”. Vjeruje da će isti učinak biti i danas te da će hrvatsko društvo i ovaj put pružiti otpor.

“DP-u domoljublje nije na prvom mjestu”

“Svi koje je Andrej Plenković maknuo i udaljio od HDZ-a dok je HDZ pomicao prema centru vratili su se na scenu u obiliku koalicijskog partnera – dite se vratilo materi. Možda kod nekih HDZ-ovaca nije to dijete koje su htjeli da se vrati materi, ali jedan dio je htio to. I unutar HDZ-a postoji jaka struja koja je možda i sličnija DP-u nego nekim poltikama koje su i hrvatske i europske politike dugi niz godina. Oni će sve što im pretjerano ne šteti pustiti jer i HDZ je klijentelistička stranka jer njihove članove zanimaju resursi, a što će biti s društvom, ekonomijom – to je u drugom planu”, tvrdi Benčić.

Benčić je smatrala da HDZ neće prepustiti DP-u tako velik i važan resor kao što je energetika, ali ipak jesu.

“Mi kao Možemo i saborska opozicja ćemo u polju energetike morati izboriti važne bitke da ne bi zauvijek izgubili te rsurse, da ne bi došlo do privatizacije HEP-a, uzimanja nekih drugih resursa”, istaknula je.

“DP-u domoljublje nije na prvom mjestu, ovi koje drže ruku na srcu dok svira himna zapravo drže novčanik, oni pod krinkom domoljublja čapaju javne resurse i pretvaraju u nečiju privatnu dobit”, dodala je, navodeći da smo to gledali 30 godina od HDZ-a, a sada ćemo i od DP-a.

