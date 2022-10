Umirovljenica u Sankt-Peterburgu uhićena je nakon što je pokušala zapaliti poslovnicu ruskog Sberbanka.

Televizija Nexta objavila je da je umirovljenica vikala “Slava Ukrajini” dok je pokušavala zapaliti poslovnicu.

Društvenim mrežama proširila se snimka koja prikazuje vatru na ulazu u poslovnicu Sberbanka dok ljudi stoje vani na ulici.

In St.Petersburg, a pensioner with the words "Glory to Ukraine!" tried to set fire to the local branch of Sberbank.



The woman has already been detained by the police. pic.twitter.com/oLZRvv3pEn